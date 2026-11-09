







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが2027年以降も長期的に成功を続けるためには、大谷翔平選手をどのように健康な状態で起用するかが課題になるとの見方が出ている。来季も二刀流を続けるのであれば、打線から完全に外す休養日を増やす必要があるかもしれない。米メディア『LWOS』のキャサリン・ワッカー記者が11月5日（日本時間6日）に言及した。



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今季のポストシーズンでは、故障を抱えた大谷の状態がチームの戦いにも影響したとされており、勝ち進むためには、彼をできる限り万全なコンディションに保ち続けることが不可欠となる。



ドジャースは今季、表向きには大谷の負荷軽減を掲げていたものの、実際には約2か月間にわたって完全休養を与えない起用が続いていた。大谷自身は2027年も投手として登板したい意向を示しており、ドジャース側もその可能性を歓迎しているようだ。



もし二刀流を継続するのであれば、球団と大谷が改めて起用法について話し合い、効果的な負担管理策を作る必要がある。



注目の集まる大谷の負担管理について、ワッカー氏は「彼は紛れもなく唯一無二の存在であり、その先にある道のりは前例のないものだ。しかし、ドジャースは何か対策を講じる必要がある」と言及した。



大谷は二刀流として投打で圧倒的な実力を誇っている。しかし、今季のように強行出場が続いては最終的に負傷離脱となってしまうリスクがあるため、来季は慎重な起用でシーズンを通して二刀流として球界を席巻してほしい。











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