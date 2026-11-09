セグンダ・ディビシオン（スペイン2部）に所属するオビエドが、ラウール・ゴンサレス氏を新指揮官に招へいする見込みだ。スポーツメディア『ESPN』など複数メディアが報じている。

昨シーズンのプリメーラ（スペイン1部）を最下位で終え、わずか1年でセグンダ降格となったオビエド。1年でのプリメーラ復帰を目指すチームだが、ここまでのリーグ戦では6勝3分け6敗の9位と苦戦。

7日に行われた第13節のカディス戦は2－1の勝利を収めたものの、クラブは9日にフリアン・カレロ監督の解任を決断した。

そして、クラブ首脳陣は後任としてレアル・マドリードとスペイン代表のレジェンドであるラウール氏の招へいを決断した。

現役時代に世界屈指のストライカーとして名を馳せた49歳は、現役引退後は長らく古巣レアル・マドリードのカンテラと2019年から2025年まではレアル・マドリード・カスティージャ（リザーブチーム）の指揮官を務めてきた。

以降は古巣のシャルケなどトップチームの指揮官のオファーもあったとされるが、ここまでトップチームで指揮を執ることはなかった。

現在、自動昇格圏内とは6ポイント差とここからの巻き返しは十分可能であり、ラウール氏の手腕に注目だ。