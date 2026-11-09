【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■9月生まれの月運（9月7日～10月7日生まれ）年末に向けて活動量が増え、スケジュールが慌ただしく動き出す月です。移動や外出の機会が増える運気なので、お声がかかった集まりには前向きに顔を出してみると、視野を広げる新たな発見がありそうです。一方で、疲れもたまりやすく、寝る前にショート動画を見るのがやめられなくなるなど、生活リズムが崩れやすい傾向も。特に睡眠と食事は、最低限のリズムを整えるように意識しましょう。最新の美容法や話題のセルフケアを取り入れてみると、自分に合った方法に出会えるかもしれません。恋愛面では、少し慎重さが必要なタイミングです。気になった人に実はパートナーがいたなど、複雑な関係に発展しやすい暗示もあるため、事前の確認を怠らないようにしましょう。パートナーがいる方は、元恋人から連絡が入るなど、心が揺らぎやすいタイミング。初めて訪れる場所へのドライブデートや週末の小旅行など、いつもより少し遠出をすることで、気持ちも運気も整えられそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/