【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■7月生まれの月運（7月7日～8月6日生まれ）アウトプットの機会が増え、あなたのセンスや独自の意見を求められる場面が多くなる月です。今月はビジネス上の正しさだけでなく、「遊び心」や「楽しむ気持ち」を大切にして取り組むことが、さらなる幸運を引き寄せる鍵になります。柔軟な発想が予想外のご縁や高い評価へとつながり、来月以降の新たな展開への足がかりとなるでしょう。恋愛面では、出会いのチャンスが豊富に訪れる時期。共通の趣味を持つコミュニティやオフ会などに顔を出してみると、価値観や好みが一致する素敵なお相手と巡り合えそうです。パートナーがいる方は、テーマパークやアミューズメント施設など、童心に帰って無邪気に楽しめるデートがおすすめ。子どものように笑顔になれる時間が、二人の距離をぐっと縮めてくれます。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/