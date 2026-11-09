JFA（日本サッカー協会）は9日、11月に行われるアメリカ遠征に臨むU－19日本代表のメンバー変更を発表した。

11月6日、JFAを通してアメリカ遠征に臨むU－19日本代表のメンバーが発表されていたが、当初のメンバーから、FC町田ゼルビアに所属するMF徳村楓大、RB大宮アルディージャに所属するMFエドワード真秀が、それぞれコンディション不良の影響で不参加となることが決定。今月8日には北海道コンサドーレ札幌に所属するFW木實快を、そして9日にはサンフレッチェ広島に所属するMF小林志紋を、それぞれ追加招集していた。

JFAは9日、小林に加えて、もう1名の追加招集選手を発表。ウルヴァーハンプトン（ウルブス）に所属するMFローリングス・ルークが、新たにU－19日本代表に加わった。

ローリングス・ルークは2008年4月4日生まれの現在18歳。日本の東京都出身のボランチで、13歳の頃からイングランドのウルブスに所属している。これまで、年代別代表ではイングランド代表を選択しており、U－16、およびU－17同代表としてプレーした経験を誇る。

昨年4月には、ウルブスとプロ契約を締結した。現時点で、トップチームの公式戦に出場したことはないが、プレシーズン等のタイミングではトップチームに帯同。今季のチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第12節ワトフォード戦ではベンチ入りも果たしていた。今季はウルブスのU－21チームを主戦場としており、公式戦通算で10試合に出場している。

山口智監督率いるU－19日本代表は、今月にアメリカのアトランタへ遠征し、3つの国際親善試合を戦う。初戦となるU－19アメリカ代表戦は現地時間12日に行われ、その2日後にはU－19パラグアイ代表、さらに2日後にはU－19コロンビア代表と対戦する。

なお、今回のU－19日本代表には、GK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）、⼭本天翔（ドルトムント／ドイツ）、瀬⼝⼤翔（FCコシツェ／スロバキア）、新川志⾳（シント・トロイデン／ベルギー）と、4名の海外組が招集されていた。ローリングス・ルークは、5人目の海外組としてチームに加わる。