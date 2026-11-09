ブラジル代表は9日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦に向けてシンガポールで始動した。

GKベント、ルーカス・ペリ、ペドロ・モリスコ、DFアルトゥール・ディアス、ジョナタン・ジェズス、ヴィトール・レイス、MFアンドレ・ルイス、ガブリエル・ボンテンポ、FWアラン、エンドリッキ、ヴィニシウス・ジュニオールがピッチ上に姿を見せた。また、ヴァスコ・ダ・ガマに所属する20歳のGKフィリップ・ガブリエルがトレーニングパートナーとして帯同することも決まり、初日は計12名で練習を行った。

冒頭15分の公開パートでは、ラダートレーニングやボール回しで調整した。明日以降も選手たちが順次合流し、11日（水）には招集メンバー全25名が揃う予定となっている。

日本対ブラジルの一戦は、シンガポールナショナルスタジアムにて11月14日（土）日本時間19時15分キックオフ。テレビ朝日系列全国ネット生中継、U-NEXTにてライブ配信（無料）見逃し配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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