MLS（メジャーリーグ・サッカー）は11月8日、レギュラーシーズンの全日程が終了。インテル・マイアミに所属する元アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが、MLS史上初となる2シーズン連続の得点王に輝いた。

2026シーズン、メッシはMLSで31試合に出場し、26ゴールを記録。第23節モントリオール戦では1試合で4ゴールを叩き込んでおり、同試合を含めて、複数得点を挙げた試合は6試合を数える。出場した試合では3度の4試合連続ゴールも達成。最終的な得点ランキングで2位に入ったFCダラス所属のクロアチア代表FWペタル・ムサが挙げた22ゴールを4点上回り、2年連続の快挙を成し遂げた。

今季、メッシが挙げたゴール数のうち、PKによる得点は1つのみ。昨季は28試合の出場で29ゴール、一昨シーズンは19試合の出場で20ゴールをマークしており、3シーズン連続で20ゴール以上を挙げている。

なお、メッシが所属するインテル・マイアミは、イースタン・カンファレンス（東地区）を2位でフィニッシュ。プレーオフ進出を決めている。昨季は3位でプレーオフに進んだものの、最終的にはMLSカップを獲得し、年間優勝を実現。当時、メッシはプレーオフの6試合で6ゴール7アシストを記録し、全試合で得点に直接関与する圧巻の活躍ぶりで、インテル・マイアミを初優勝へ導いていた。

今季、メッシは史上初の2シーズン連続得点王という肩書きを提げ、2連覇を目指してポストシーズンを戦う。

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