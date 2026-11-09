







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは9日、田中陽翔内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





田中は健大高崎高から2024年ドラフト4位でヤクルトに入団。高校3年時の2024年春には選抜高校野球大会で優勝を経験した。183センチの長身と巧みなバットコントロールを持ち味とする、右投左打の内野手だ。



ルーキーイヤーの昨季は二軍で75試合に出場し、打率.254、2本塁打、20打点を記録。



一軍でも6試合に出場して打率.308、2打点をマークした。10月3日の広島戦ではプロ初の猛打賞を達成し、球団の高卒新人としては58年ぶりの快挙となった。



プロ2年目の今季は初の開幕一軍入りを果たし、4月18日の巨人戦では、9回にマルティネス投手から右翼線への二塁打を放つなど存在感を示した。しかし、打撃不振もあり、5月14日に出場選手登録を抹消された。



その後は二軍で調整を続け、9月15日に再昇格。同日の広島戦では「8番・二塁」で先発出場し、3回にプロ初本塁打を放った。



シーズン終盤には10試合連続でスタメン起用され、今季は一軍で37試合に出場。94打数21安打、打率.223、2本塁打、9打点、1盗塁を記録した。



一方、二軍では61試合に出場し、打率.227、3本塁打、15打点。



球団は9日、今オフに台湾で開催されるアジア・ウインターベースボールリーグへの派遣も発表。中村優斗投手、下川隼佑投手とともにNPB選抜に加わり、実戦経験を積む予定となっている。



高卒2年目でプロ初本塁打を記録し、一軍での出場機会を増やした田中。来季は台湾での経験を成長につなげ、年間を通して一軍に定着したいところだ。





















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