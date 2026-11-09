







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは9日、川﨑俊哲内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



川﨑は石川県輪島市出身で、輪島高から独立リーグの石川ミリオンスターズに入団。5年間にわたり経験を積み、2024年育成ドラフト4位で阪神に入団した。



ルーキーイヤーの昨季は二軍で48試合に出場し、49打数7安打、打率.143、0本塁打、1打点、2盗塁を記録。プロの投手への対応に苦しみ、打撃面で課題を残した。



プロ2年目の今季も二軍で50試合に出場したが、38打数6安打、打率.158、0本塁打、1打点、5盗塁という成績に終わった。出塁率は.360を記録したものの、一軍出場はなく、支配下登録を勝ち取ることはできなかった。



一方、シーズン終了後に参加したみやざきフェニックス・リーグでは、10月8日のDeNA戦で4安打を記録するなど、打撃面で明るい材料も見せた。



今オフは台湾で開催されるアジア・ウインターベースボールリーグに参加する予定。現在は一軍の首脳陣にアピールする機会が限られていることから、台湾での実戦を貴重なチャンスと捉えている。



独立リーグで5年間プレーしてNPB入りを果たした25歳の苦労人。プロ3年目となる来季は打撃面で結果を残し、悲願の支配下登録を勝ち取りたいところだ。

















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