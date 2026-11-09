







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは9日、西舘昂汰投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





西舘は筑陽学園高、専修大を経て、2023年ドラフト1位でヤクルトに入団。189センチの長身から投げ込む直球を武器とする右腕で、将来の先発ローテーション候補として期待を集めた。



しかし、ルーキーイヤーの2024年は二軍で5試合の登板にとどまり、同年9月に右肘内側側副靱帯の再建手術（トミー・ジョン手術）を受けた。長期離脱を余儀なくされ、2025年からは育成契約となり、背番号も「14」から「014」に変更された。



プロ3年目の今季は3月25日に術後初の実戦登板を果たし、7月22日に支配下登録へ復帰。背番号も再び「14」となり、同25日の広島戦ではプロ初登板初先発を果たした。



5回100球を投げて2安打無失点、3奪三振と好投したが、試合終盤に同点とされたため、プロ初勝利はお預けとなった。



その後、10月4日の広島戦では救援登板でプロ初ホールドを記録。今季の一軍成績は2試合に登板して0勝0敗、1ホールド、防御率2.57だった。



一方、二軍では15試合に登板し、2勝3敗、1セーブ、防御率4.89、35奪三振をマークした。



右肘手術による長期離脱と育成契約を経て、プロ初登板を果たした西舘。来季は万全の状態でシーズンに臨み、プロ初勝利と一軍定着を目指す。





















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