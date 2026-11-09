







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは9日、山﨑照英選手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



山﨑は長崎県出身で、九州文化学園高から関西独立リーグの兵庫ブレイバーズに入団。



俊足と広い守備範囲を武器に、2024年から2年連続で盗塁王に輝いた。2025年には47試合で51盗塁を記録し、同年の育成ドラフト2位で阪神に入団した。



また、NPB入り後には、兵庫時代に着用していた背番号「99」が永久欠番となった。独立リーグでの5年間の活躍が評価され、大きな期待を背負ってプロの世界に飛び込んだ。



しかし、ルーキーイヤーの今季は3月に下半身のコンディション不良に見舞われ、実戦復帰は6月中旬までずれ込んだ。



二軍では36試合に出場したものの、24打数1安打、打率.042、0本塁打、0打点、3盗塁にとどまり、一軍出場も果たせなかった。



今オフは11月14日から台湾で開催されるアジア・ウインターベースボールリーグに参加する予定。川﨑俊哲内野手、井坪陽生外野手とともに実戦経験を積む。



独立リーグで2年連続盗塁王に輝いた実績を持ちながら、プロ1年目は苦しいシーズンとなった山﨑。来季は打撃面での課題を克服し、持ち前の俊足を武器に支配下登録を目指す。

















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