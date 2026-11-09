出演者や取材先、SNS利用者による言動も対象に――日本民間放送連盟(民放連)が「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定した。視聴者やリスナーからの意見・要望は真摯に受け止める一方、暴言や侮辱、執拗な連絡、SNSでの誹謗中傷、不当な要求などをカスタマーハラスメントに該当する行為の例として明示。悪質な場合は警察への通報や法的措置を含め、厳正に対処する。

民放キー局5社

出演者や取材先、SNS利用者も対象に

民放連は今回の基本方針で、視聴者・リスナーをはじめとする関係者から寄せられる意見や要望を真摯に受け止め、メディアとしての公共的使命を果たす姿勢を示す一方、社会通念上相当な範囲を超える言動や要求については、働く人の人格や尊厳を傷つけ、安全で健全な業務環境を損なうものとして、容認しない考えを明確にした。

カスタマーハラスメントについては、会員社の事業に関係する人々の言動のうち、内容や手段、態様が社会通念上許容される範囲を超え、従業員等の就業環境を害するものと定義。

対象となる行為の主体には、取引先、取材先、出演者、視聴者、リスナーのほか、イベントや劇場の来場者、店舗・ECサイトでの購入者、SNSなどのインターネット利用者も含めている。

SNSでの誹謗中傷や執拗な連絡、不当要求を例示

カスタマーハラスメントに該当する行為の例として、暴行や傷害などの身体的な攻撃、暴言や侮辱、中傷、人格を否定する発言、差別的発言などの精神的な攻撃を挙げた。

さらに、居座りや電話による長時間の拘束、メールなどによる執拗な連絡、土下座の強要、不当な金銭的補償の要求、事業と無関係な事項に対するクレームなども対象としている。

プライバシーの侵害に関しては、無断撮影・録音・拡散、SNSなどでの誹謗中傷や個人情報の公開、セクシュアルハラスメント、つきまとい行為などを例示。これらに限らず、社会通念上許容される範囲を超えた行為に対応する。

民放連は、会員社がカスタマーハラスメントに該当すると判断した行為に対し、毅然と対応する方針を示した。悪質な行為と判断した場合には、警察への通報や法的措置などを含めて厳正に対処するとしている。

また、外部から会員社の従業員等に向けられる行為だけでなく、会員社の役職員等が取引先などに対して行うカスタマーハラスメントも許容しないと明記。相互の人格と尊厳が尊重される環境づくりを通じて、民間放送が社会からより信頼される存在となることを目指す。