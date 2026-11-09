







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは9日、小野寺暖選手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



小野寺選手は奈良県出身の28歳。京都翔英高、大阪商業大を経て、2019年の育成ドラフト1位で阪神に入団した外野手。



2021年4月に支配下登録され、同年に一軍デビューを果たすと、一軍初本塁打も記録した。プロ4年目の2023年には一軍で43試合に出場し、打率.347をマークした。



今季は一軍で26試合に出場し、昨季の19試合から出番を増やした。一方で、代打や守備固めなど途中からの出場が多く、18打数2安打、打率.111にとどまった。



ファームでは68試合に出場し、打率.228、19打点を記録した。一軍の通算成績は179試合で打率.219、2本塁打、21打点となっている。



オフは二軍施設で秋季練習に励んでおり、今オフも大山悠輔選手と自主トレを行う予定だ。



来季からはセ・リーグでもDH制が導入される。プロ8年目のシーズンに向け、打撃で存在感を示したいところだ。

















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