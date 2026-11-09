







オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズは9日、近藤一樹氏が二軍投手コーチに就任すると発表した。背番号は「72」に決まった。



近藤氏は日大三高から2001年のドラフト7巡目で大阪近鉄バファローズに入団した43歳の右腕。2004年にプロ初勝利を挙げた。



球団合併後の2005年からはオリックスでプレー。2008年には10勝7敗、防御率3.44をマークし、自身唯一の2ケタ勝利を記録した。



2016年途中に東京ヤクルトスワローズへ移籍。2017年から3年連続で50試合以上に登板し、自己最多の74試合に投げた2018年は35ホールドを挙げて最優秀中継ぎ投手のタイトルを手にした。



NPBでは通算347試合に登板し、43勝57敗4セーブ71ホールド、防御率4.50。引退後は野球解説者を務める傍ら、学生野球の指導にも携わってきた。



オリックスのユニホームを着るのは2016年以来。来季は平野佳寿二軍監督のもと、同じく新任の小松聖コーチとともに二軍の投手陣を指導する。























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