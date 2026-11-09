有吉弘行、ABEMA初出演「何本か撮りましたけど…」　新番組『有吉弘行のこの世に毒は必要なのか?』が11月13日にスタート　初回はアンジャッシュ渡部建を迎えた企画も

ABEMAの新番組『有吉弘行のこの世に毒は必要なのか?』(毎週金曜22:00〜)が11月13日にスタートする。

渡部建を迎えた企画「渡部のあの名MC をもう一度」

新番組『有吉弘行の この世に毒は必要なのか？』は、ABEMA初出演となる有吉弘行のレギュラーバラエティ。数々のキレのあるやり取りで笑いを生み出してきた有吉が、芸人たちとともに、今の時代に必要な“毒のある笑い”を届ける。

悪口やイジり、喧嘩、嫉妬など、人間のさまざまな感情や関係性に潜む“毒”。扱い方によっては誰かを傷つけてしまう一方で、芸人たちの技術によって笑いへと変わることもある。この番組では「この世に毒は必要なのか?」という問いを掲げ、有吉ならではの視点と芸人たちの掛け合いを通じて、“毒”と笑いの関係に切り込む。

初回配信では、渡部建(アンジャッシュ)を迎えた企画「渡部のあの名MC をもう一度」を実施。渡部が情報番組のMCとして培ってきた手腕に注目し、架空の情報番組『クギヅケWEEKEND』で、その司会ぶりを披露してもらう。本企画には、アシスタントを務めるなえなのをはじめ、長谷川忍(シソンヌ)、えいじ(インポッシブル)、井上咲楽、近藤千尋、ユージがパネラーとして参加。グルメやトレンド、ニュースなどの話題を、渡部が持ち前の知識と進行力でさばいていく。

渡部が目指すのは、誰もが安心して楽しめる“毒”のない情報番組。しかし、その前に座るのは有吉をはじめとする一筋縄ではいかない面々。果たして、渡部は最後まで爽やかに番組を進行できるのか。そして、そのMCぶりを有吉はどう受け止めるのか。

初回収録を終えた有吉弘行がコメント

さらに、初回放送では「本音で語ろう! 全裸トーク!」もお届け。有吉と長谷川に加え、秋山寛貴(ハナコ)、ガク(真空ジェシカ)、新山(さや香)、ニシダ(ラランド)、みなみかわらが集結し、「身も心も丸裸になれば、本音で話せるのでは?」という発想のもと、出演者たちが文字通り全裸でトークを繰り広げる。コンプレックスや家族しか知らない自分など、用意されたテーマカードをもとに、それぞれの本音を語り合うことに。服という“武装”を脱いだ芸人たちから、どんな素顔が飛び出すのか。

初回収録を終えた有吉は、今後番組に出演する芸人たちに向けて「今日何本か撮りましたけど、出演した芸人みんな首をかしげて帰っていきました」と話し、「いろいろ不思議なことが起こりますけれども、ぜひ勇気を持ってチャレンジしてほしいなと思っております」とコメントしている。

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