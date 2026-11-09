◆ 白球つれづれ2026・第45回

二十歳の若者が日の丸を背負って世界デビューする。

井口資仁新監督が率いる新生・侍ジャパンが12日から東京で行われるアジアチャンピオンシップに臨む。

台湾、韓国、オーストラリアの3カ国とアジアのナンバーワンを競うもので、日本は24歳以下、もしくはプロ3年目までの選手から選出、他に29歳までのオーバーエージ枠も3人まで選出が可能。

フレッシュな28人の日本代表の中で注目を集めているのが、西武の篠原響投手だ。2006年生まれの二十歳は代表最年少。それでいてこの大会ではクローザーの大役を任される可能性の高い逸材だ。

西武ファンだけでなく、パリーグ党なら誰もがその実力を知るが、日本代表や全国区となると初の大役になる。

福井工大福井高を出て24年のドラフト5位でライオンズに入団した快速球右腕。1年目の一軍登板は2試合ながら、ファームでは最速15７キロの速球と多彩な変化球を駆使して8勝をマーク。制球力も抜群でイースタンリーグでは打者72人に連続無四球の記録も持っている。

2年目の今季は主に中継ぎとして46試合に登板。3勝3敗1セーブ31ホールドの大車輪の働きを見せて、西武の2位躍進に貢献した。

その投げっぷりの良さと豊かな将来性が高く評価され、いつしか“由伸二世”と呼ばれるようになる。オリックスからドジャースに移籍してエースの座を勝ち得た山本由伸を彷彿とさせるからだ。

では、二人のプロ入団後の足跡を比較してみる。

宮崎・都城高から2016年にドラフト4位でオリックス入りした山本も1年目はファームで体力づくりを中心に育成教育を受けて2年目は主に中継ぎ役として4勝2敗1セーブ32ホールドで防御率は2.89。翌19年から先発に転向して8勝を上げている。

篠原の2年目も防御率は2.22で44回2／3を投げて四死球20の制球力と50奪三振は同じ時期の山本を上回っている。井口ジャパンからお呼びがかかるのも納得である。

日本代表のデビュー戦となったのは8日の広島との練習試合だった。

9回、中森俊介（ロッテ）の後を継いで8番手としてマウンドに上ると1回を無安打無失点の危なげない内容。途中、今大会で採用されるピッチクロック違反で投球リズムを狂わし2四球も与えたが、動じることなく2三振で抑えきった。

試合後の井口監督の評価も上々で「中森、篠原が非常に良かった。（本番でも）ああいう順番になるんじゃないかな」と篠原に守護神を任せる考えを明らかにした。

ジャパンでの役割も重要だが、チームにとって篠原の存在は来季の命運を握るかも知れない。

エースの平良海馬と髙橋光成両投手がポスティングとFAを行使して海外や他球団の移籍が確定的な状況となっている。今季12勝の平良と9勝の髙橋。計21勝分がなくなれば投手陣の台所は火の車。そこで検討されているのが篠原の先発転向である。すでにその投球は一級品。中継ぎとして厳しい場面での対処法も身に着けている。

西武の救いは若手に有能な人材が多いこと。今季も篠原と共に黒田将矢、豆田泰志らが成長し、ファームには成長株の杉山遙希投手らがいる。今季途中で故障離脱したトレイ・ウィンゲンターが中継ぎエースに戻れば、篠原の先発転向も現実味を帯びて来る。チームでは平良が救援から先発に転向した例もある。もちろん山本由伸に近づくなら、これも有力な選択肢だ。

井口ジャパンには篠原以外に、西武から武内夏暉、小島大河、渡部聖弥、長谷川信哉各選手らが選出されている。練習試合では渡部、長谷川が一発を放つなど活躍を見せている。若手主体の今大会の侍たちだが、ここで活躍すれば年齢制限なしの日本代表へと道はつながる。

若き日本の守護神候補が、文字通りの“由伸二世”としてどこまでステップアップしていくのか。まずはアジアの頂点取りが第一歩となる。

文＝荒川和夫（あらかわ・かずお）