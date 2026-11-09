ガンバ大阪は9日、同クラブのトップチームに所属するFWウェルトンの負傷について発表した。

ウェルトンは11月1日に行われた2026／27明治安田J1リーグ第13節のFC町田ゼルビア戦（0－0）に先発出場していたものの、前半の終盤に差し掛かった39分、左サイドを抜け出し、スプリントをかけた際に負傷。プレー続行は不可能で、MF角昂志郎との交代でピッチを後にしていた。

クラブからの発表によると、ウェルトンは同試合で負傷したという。診断名は左大腿直筋肉離れ。全治までに要する期間は明かされていないものの、ケガの種類から考慮すると、短くはない期間の離脱が予想される。

現在29歳のウェルトンは2024シーズンよりG大阪でプレー。2026／27明治安田J1リーグではここまで5試合に出場して2ゴールを挙げている。その他、AFCチャンピオンズリーグエリートで2試合出場1ゴール、2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップで1試合出場1ゴールを記録していた。

G大阪は2026／27明治安田J1リーグ第14節終了時点で2勝6分け6敗を記録し、現在は勝ち点「12」で18位に位置。今月8日に行われた2026／27明治安田J1リーグ第14節、セレッソ大阪との“大阪ダービー”を2－3で落としたことで、降格圏の18位に転落していた。

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