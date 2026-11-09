JFA（日本サッカー協会）は9日、11月に行われるアメリカ遠征に臨むU－19日本代表のメンバー変更を発表した。

アメリカ遠征に臨むU－19日本代表は11月6日にJFAを通して発表されたが、同メンバーに選出されていたRB大宮アルディージャ所属のMFエドワード真秀が、コンディション不良の影響で不参加となることが決定。2026／27明治安田J2リーグで10試合に出場するなど、大宮で存在感を高めていたマルチプレーヤーが、今回のU－19日本代表活動に帯同しないことが決まり、代わって、サンフレッチェ広島に所属するMF小林志紋が追加招集された。

現在18歳の小林は広島の育成組織出身のチャンスメーカー。ユース在籍時の昨年8月にトップチームデビュー。昨シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートのピッチにも立っており、アジアの舞台も経験した。2026特別シーズンよりトップチーム昇格を果たし、明治安田J1百年構想リーグでは1試合に出場。2026／27明治安田J1リーグでは6試合に出場しているほか、天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会3回戦のいわきFC戦ではプロ初ゴールをマーク。2026／27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップでも、3試合に出場して1ゴールを挙げている。

山口智監督率いるU－19日本代表は、今月にアメリカのアトランタへ遠征し、3つの国際親善試合を戦う。初戦となるU－19アメリカ代表戦は現地時間12日に行われ、その2日後にはU－19パラグアイ代表、さらに2日後にはU－19コロンビア代表と対戦する。

【ハイライト動画】小林は天皇杯のいわき戦でプロ初ゴール