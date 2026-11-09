【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■2月生まれの月運（2月4日～3月4日生まれ）好奇心が高まり、幅広い分野に興味が広がる月です。斬新な着眼点やユニークなひらめきにも恵まれやすい時期。人との交流を通じて、新たな知識だけでなく、明日からすぐに使える実務のヒントまで得られそうです。ただし今月は、特定の人物に頼りすぎたり、甘えすぎたりしてしまう傾向も。手助けをお願いしつつも、自分の力を信じることが大切です。また、月後半は疲れが出やすいため、意識的に休息を取りましょう。恋愛運は急上昇中！ シングルの方もパートナーがいる方も、親しい友人と信頼関係を築くような、肩肘を張らないコミュニケーションを意識すると吉です。これまで行ったことのない話題のスポットや、SNSで注目されている場所に足を運ぶと、一気に距離が縮まりそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/