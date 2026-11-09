







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、2015年からチームで指導していたアーロン・ベイツ打撃コーチが退団すると報じられている。空いた枠に誰が入るのか注目される中、米メディア『ドジャースネイション』はある大物OBの入閣を予想している。



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入閣候補に挙げられたのは、MLB通算555本塁打など数々の実績を誇ったマニー・ラミレス氏。ドジャースでは2008年途中～2010年途中までプレーしたが、薬物違反による出場停止処分（2009年、50試合）を受けた影響もあり目立った結果は残せなかった。



同メディアは「ニューヨーク・ポストのジョン・ヘイマン記者は自身のXに『代理人のヘクター・セペダ氏によると、ラミレス氏はメジャーの打撃コーチ就任を希望している、通算555本塁打、打率.312を記録した同氏は2020〜21年、オーストラリアのシドニー・ブルーソックスで選手兼コーチを務めたのが最後の球界での仕事となっている。球界復帰への意欲は非常に強く、そのためならマイナーでの指導もいとわないという』と投稿している」と言及。



その上で、「同氏はドジャース在籍時にOPS1.012を記録しており、同世代を代表する実績豊富な打者の一人だ。そのため、空席となっている打撃コーチの有力候補といえるだろう」と予想している。











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