NPBエンタープライズは9日、11月12日（木）〜15日（日）に東京ドームで開催する「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ 2026」の日本戦の始球式を発表した。

◆ 11月12日（木） チャイニーズ・タイペイ戦

▼ 陽岱鋼さん

「この度、ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026という素晴らしい大会で、始球式の大役をいただき本当に光栄に思います。これまで長く野球人生を歩んできましたが、始球式でマウンドに上がるのは今回が初めてです。その記念すべき初めての始球式が、僕がプロ野球選手として歩んできた日本と、故郷であるチャイニーズ・タイペイの試合だということに非常に感慨深く、大変嬉しく思っています。当日は緊張するかもしれませんが、両国の若き選手たちへのエールと、野球ファンの皆様への感謝を込めて、全力で投げたいと思います!」

◆ 11 月13日（金） 韓国戦

▼ 牧野航大さん

「今回、始球式に選ばれてとてもうれしいです。これまで野球を教えてくれた監督やコーチへの感謝の気

持ちを胸に、10 年後の自分に向けて、この一球を投げます。僕は小さく産まれ身長が小さいけれど、努

力すればきっと報われると思っています。僕と同じように小さな野球少年たちが、この始球式を見て努力することの大切さや夢を持つことの素晴らしさを感じてくれたらうれしいです。 自分にとっても、みんなの心にも残る始球式にしたいです。宜しくお願い致します！」

◆ 11月14日（土） オーストラリア戦

▼ 乃木坂 46 瀬戸口心月さん

「この度、始球式を務めさせていただけること、大変光栄に思います!井口監督率いる侍ジャパンの皆さんが、一つのチームとして力を合わせて戦う姿を、私も心から応援しています。そんな選手の皆さんへのエールを込めて、そして会場の皆さんと一緒に大会を盛り上げられるよう、私も精一杯投げさせていただきます」

◆ 11月15日（日） 日本が決勝に進出した場合 19 時試合開始

▼ 河内大和さんコメント

「今回、始球式のお話をいただいたときは、えっ、僕でいいんですか！？と、本当に驚きました!侍ジャパンが大好きで、試合はほとんど欠かさず観戦してきました。そんな憧れの選手の皆さんが戦う決勝戦という大舞台で、始球式を務めさせていただけることを、大変光栄に思います。普段は俳優として舞台に立っていますが、今回はまったく違う緊張感を味わうことになりそうです。選手の皆さんの熱い戦いにつながるよう、精一杯の一球を投じたいと思います!侍ジャパンの勝利を心から願っています」