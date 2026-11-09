







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは9日、今朝丸裕喜投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



今朝丸は報徳学園高から2024年ドラフト2位で阪神に入団。高校時代は2023年、2024年の選抜高校野球大会で2年連続準優勝を経験した。



188センチの長身から投げ下ろす直球を武器とし、将来の先発ローテーション候補として期待を集めた。



ルーキーイヤーの昨季は一軍登板こそなかったものの、二軍で12試合に登板し、5勝0敗、防御率4.24を記録。プロ2年目の今季はファームで16試合に登板し、3勝4敗、防御率3.13、45奪三振をマークした。



さらに、7月3日の広島戦で待望の一軍デビューを果たすと、3回2安打無失点、2奪三振と好投。9日の巨人戦でも救援登板を経験し、15日の中日戦ではプロ初先発のマウンドに上がった。



しかし、初先発では4回6安打4失点で敗戦投手となり、プロ初勝利はお預けとなった。今季の一軍成績は3試合に登板して0勝1敗、防御率5.63。8回を投げて10安打、3奪三振、5自責点を記録した。



現在は二軍施設で体づくりに励んでおり、来春のキャンプに向けて筋力強化に取り組んでいる。



高卒3年目を迎える来季は、一軍での経験を糧にプロ初勝利をつかみ、先発ローテーション争いに加わりたいところだ。

















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