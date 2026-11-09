日本プロ野球選手会は9日、11月17日にバンテリンドームナゴヤで開催する『エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～』の出場選手46名を発表した。

出場選手の中に名前のなかった戦力外組もいる。広島を戦力外になった小園海斗がその一人。小園は18年ドラフト1位で広島に入団した小園海斗は、3年目の21年に自身初の規定打席に到達すると、24年には全試合に出場。昨季は打率.309、出塁率.365で首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得した。今春のWBCにも日本代表に選出されたが、今季は101試合に出場して、打率.257、1本塁打、23打点だった。

ヤクルトを戦力外となった田口麗斗もそうだ。田口は13年ドラフト3位で巨人に入団し、16年と17年に2年連続二桁勝利を達成。19年はリリーフを中心に55試合に登板して巨人のリーグ優勝に貢献した。21年にヤクルトへトレード移籍すると、貴重な左の中継ぎとしてリーグ連覇に貢献し、22年は45試合に登板して、1勝1敗18ホールド、防御率1.25の成績を残した。23年には抑えを務め、50試合に登板して、3勝5敗6ホールド33セーブ、防御率1.86。24年と25年も30試合以上に登板して防御率2点台を記録し、今季は14試合に登板して防御率3.14だった。

同じくヤクルトを戦力外になった青柳晃洋も、トライアウト参加メンバーに名前がなかった。青柳は15年ドラフト5位で阪神に入団し、4年目の19年に自身初となる規定投球回に到達すると、21年から2年連続で最多勝、最高勝率のタイトルを獲得。22年は最多勝、最高勝率に加え、最優秀防御率のタイトルを手にし“投手三冠”に輝いた。24年オフにポスティングシステムでのメジャー移籍を目指し、フィリーズとマイナー契約を結ぶも、メジャー昇格を果たせず。25年途中からヤクルトに加わったが、昨季は3試合に登板したものの、今季は一軍登板がなかった。

その他、トライアウト出場選手に名前のなかった選手で言えば、DeNA戦力外の藤浪晋太郎、佐々木千隼、小園健太、ソフトバンクを戦力外になった秋広優人、西武を戦力外になった中村祐太、ロッテを戦力外になった菊地吏玖などがいる。