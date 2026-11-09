日本シリーズの舞台で涙を呑んでから、季節はオフへと移り変わったベイスターズ。就任2年目を迎える相川亮二監督を中心とする来季のコーチングスタッフの顔ぶれには、勝負の年にかける強い意志が宿っていた。



今回の組閣において目を引くのは「かつて相川監督と同じユニフォームを着て戦った仲間たち」の存在。それを活かし、さらに強固なベンチワークの構築を目指す意図が見えてくる。

◆ 木村社長が明かす新人事の意図

今回の組閣で大きなポイントとなるのが、今季二軍ベンチコーチを務めた田中浩康が、役職そのままに来季一軍へ配置転換となる点。また田中コーチは、現役時代に相川監督と東京ヤクルトスワローズなどで同じユニフォームを着て戦った間柄である。



木村洋太社長は、田中コーチの1軍ベンチコーチへの配置について、以下のようにその狙いを説明している。



「今年1年間2軍でコーチ経験してもらって、全体を見る視点っていうところを培ってもらったと思っています。元々の相川監督と現役時代からの縁もある中で、1軍のベンチの中で監督のやりたい野球ができるようにしてもらいたいです」



さらに木村社長は、今季はベンチコーチを任されていた靏岡健次郎をチーフ野手コーディネーターに配置した。これは「組織全体を把握し長い目で進化させるために必要」なコーディネーターと、「短期的に勝つために必要」なベンチコーチという役割を両立させるための布陣であると語っている。

◆ ベンチコーチに求める“ジェネラリスト性”

木村社長は各コーチがそれぞれの専門性を深める一方で、ベンチコーチには全体を束ねるマネジメント能力やジェネラリストとしての視点が求められると明かす。



「比較的ヘッドコーチという風になると、なんかその上の人の意見が絶対みたいな感覚になりがちになるかなって思うんです。メジャーでもベンチコーチって言葉があると思うんですけど、全体を束ねる重要な役割であることは間違いないっていう中でも、各コーチの意見もしっかり視点として入れてもらう、それを監督に伝えてもらうっていうのも重要な役割ですので」



ヘッドコーチが各コーチの意見を吸い上げて自分の意見として渡す役割だとしたら、ベンチコーチは「こういう意見とこういう意見とこういう意見もあって、僕はこう思ってます、監督決めてください」と、監督に複数の視点を集めるための取りまとめ役を担うことに重点を置く。

◆ 現役時代をともに戦った仲間たちとともに



チーム内には、ヤクルトで苦楽をともにした田中コーチや新任の川島慶三一軍打撃コーチのほかにも、かつて相川監督と同じユニフォームに袖を通した仲間たちが名を連ねる。 横浜ベイスターズ時代には鈴木尚典打撃コーチや藤田一也内野守備走塁コーチと共に戦い、巨人時代には加藤健バッテリーコーチが同じ巨人のユニフォームを着て汗を流した。



相川監督自身も、そうした仲間たちとの関係性についてこう手応えを語る。



「基本的にそういう人たちとはコミュニケーションも当然取りやすいです。当然全員が同じ野球観じゃないのですけれども、近いものはあると思います。そういうものをうまくまとめてチームを勝たせていく。勝っていくために必要な野球観というものはあるかと思います」



日本シリーズで痛感した「わずかな差」をどう埋めていくか。フロントが描いた明確な戦略と、長い年月を同じユニフォームの下で過ごし、野球を知り尽くした「仲間」たちの阿吽の呼吸。強い信頼関係で結ばれた首脳陣が、ベイスターズを悲願の頂点へと導いていく。



文・取材 / 萩原孝弘