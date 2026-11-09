【四柱推命＊今月の運勢】2026年11月の運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「今月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術に詳しい、東京・池袋の占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年11月の運勢を生まれ月別に鑑定します。仕事運や恋愛運をチェックして、11月をより良く過ごすヒントを見つけてみましょう。■1月生まれの月運（1月5日～2月3日生まれ）物事がスピーディーに動き出すタイミングです。周囲からの注目と期待を集めやすく、リーダーやまとめ役など、責任あるポジションを任される機会が増えそうです。「自分が何とかしなければ」と気負いすぎず、数字や進捗を冷静に見極めながらマネジメントすることで、大きな成果につながるでしょう。焦って独断で進めるのではなく、周囲の状況を把握しながら一歩ずつ前進することが成功の鍵です。恋愛面では、シングルの方は将来を真剣に考えられる、誠実なお相手との出会いが期待できそうです。信頼できる友人からの紹介や、少人数での落ち着いた食事会から、素敵なご縁へと発展するかもしれません。パートナーがいる方は、お互いの来年以降のキャリアやマネープランなど、現実的な未来設計をすり合わせるチャンスの月です。共通の目標を具体的に立てることで、二人の結束が強まりそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋の占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/