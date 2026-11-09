







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは9日、モイセエフ ニキータ外野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





モイセエフは豊川高から2024年ドラフト2位でヤクルトに入団。高校3年春の選抜高校野球大会では、阿南光高との初戦で本塁打を放ち、新基準の低反発バットが導入されてから大会第1号となる一発を記録した。



ルーキーイヤーの昨季は二軍で56試合に出場し、打率.136、4本塁打、15打点を記録。フレッシュオールスターゲームにも選出されたが、右有鉤骨体部の疲労骨折によって出場を辞退した。



プロ2年目の今季は、4月17日の巨人戦で待望の一軍デビュー。7回2死の場面で代打として登場し、プロ初打席で四球を選んだ。



その後も一軍に昇格したものの、シーズンを通して4試合の出場にとどまり、4打数無安打、2四球でプロ初安打は持ち越しとなった。



一方、ファームでは71試合に出場し、234打数55安打、打率.235、5本塁打、22打点、7盗塁を記録。前年の打率.136から大きく数字を伸ばし、本塁打、打点でも自己最多を更新した。



また、球団は9日、今オフにオーストラリアン・ベースボールリーグへ派遣することも発表。松下歩叶内野手とともにシドニー・ブルーソックスでプレーし、川端慎吾コーチの指導を受けながら実戦経験を積む予定となっている。



高卒2年目で一軍デビューを果たし、二軍でも打撃成績を向上させたモイセエフ。来季は豪州での経験を成長につなげ、プロ初安打を記録するとともに、一軍での出場機会を増やしたいところだ。





















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