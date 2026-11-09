旧北陸本線を引き継いだ、えちごトキめき鉄道、あいの風とやま鉄道、IRいしかわ鉄道、ハピラインふくいの4社が連携。えちごトキめき鉄道の455系・413系「TOKIトレイン」による特別企画「TOKIトレインで行く旧北陸本線の旅」を11月28日に実施すると発表した。

北陸エリアの敦賀～直江津間は、かつて北陸本線として1本の路線だったが、北陸新幹線の開業にともない4社に分かれ、それぞれ運行を担っている。今回、4社の連携により、直江津駅(新潟県)から福井駅(福井県)まで北陸4県をまたぐ直通運転が実現する。

「TOKIトレイン」は急行列車として活躍した455系と、普通列車として親しまれた413系の3両編成で運転。455系・413系ともに昭和生まれの車両で、平成の北陸本線でおなじみだった白と青のカラーリングをまとい、北陸4県を駆け抜ける。昔ながらの車内の雰囲気を味わいながら、北陸の街並みと日本海、山々の風景を車窓から楽しむ鉄道旅を提供するという。

11月28日の往路は直江津駅9時24分頃発・福井駅13時27分頃着、復路は福井駅14時56分頃発・直江津駅19時2分頃着で運行予定。片道料金はボックスシート2人掛けを1名使用で3万5,800円、ロングシート2席分を1名使用で3万3,800円(ともに大人小児同額)。11月9日12時から販売開始しており、16時の時点でほぼ満席とのこと。