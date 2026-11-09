日本プロ野球選手会は9日、11月17日にバンテリンドームナゴヤで開催する『エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～』の出場選手46名を発表した。
◆ 出場選手
＜投手＞
佐々木明都（ソフトバンク）
田上奏大（ソフトバンク）
田中怜利ハモンド（ソフトバンク）
中村稔弥（ソフトバンク）
長谷川威展（ソフトバンク）
伊藤翔（元西武）
田村伊知郎（元西武）
芦田丈飛（オリックス）
阿部翔太（オリックス）
中田惟斗（オリックス）
松山真之（元オリックス）
今野龍太（楽天）
日當直喜（楽天）
松田 啄磨（楽天）
引地秀一郎（元楽天）
松原快（阪神）
富田龍（巨人）
松井颯（巨人）
山田龍聖（巨人）
堀岡隼人（DeNA）
長谷部銀次（広島）
日髙暖己（広島）
松本竜也（広島）
坂田怜（元広島）
小澤怜史（ヤクルト）
西濱勇星（ヤクルト）
＜捕手＞
牧原巧汰（ソフトバンク）
長坂拳弥（阪神）
喜多隆介（巨人）
＜内野手＞
石垣雅海（ロッテ）
入江大樹（楽天）
井上絢登（DeNA）
前川誠太（広島）
矢野雅哉（広島）
川上理偉（中日）
知野直人（中日）
＜外野手＞
緒方理貢（ソフトバンク）
茶野篤政（西武）
愛斗（ロッテ）
岡田悠希（巨人）
濱将乃介（DeNA）
田村俊介（広島）
中村貴浩（広島）
＜投手・外野手＞
寿賀弘都（オリックス）
＜捕手・内野手＞
宇佐見真吾（中日）
＜内野手・外野手＞
保科広一（元巨人）