広島・矢野雅哉

　日本プロ野球選手会は9日、11月17日にバンテリンドームナゴヤで開催する『エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～』の出場選手46名を発表した。

◆ 出場選手

＜投手＞

佐々木明都（ソフトバンク）

田上奏大（ソフトバンク）

田中怜利ハモンド（ソフトバンク）

中村稔弥（ソフトバンク）

長谷川威展（ソフトバンク）

伊藤翔（元西武）

田村伊知郎（元西武）

芦田丈飛（オリックス）

阿部翔太（オリックス）

中田惟斗（オリックス）

松山真之（元オリックス）

今野龍太（楽天）

日當直喜（楽天）

松田 啄磨（楽天）

引地秀一郎（元楽天）

松原快（阪神）

富田龍（巨人）

松井颯（巨人）

山田龍聖（巨人）

堀岡隼人（DeNA）

長谷部銀次（広島）

日髙暖己（広島）

松本竜也（広島）

坂田怜（元広島）

小澤怜史（ヤクルト）

西濱勇星（ヤクルト）

＜捕手＞

牧原巧汰（ソフトバンク）

長坂拳弥（阪神）

喜多隆介（巨人）

＜内野手＞

石垣雅海（ロッテ）

入江大樹（楽天）

井上絢登（DeNA）

前川誠太（広島）

矢野雅哉（広島）

川上理偉（中日）

知野直人（中日）

＜外野手＞

緒方理貢（ソフトバンク）

茶野篤政（西武）

愛斗（ロッテ）

岡田悠希（巨人）

濱将乃介（DeNA）

田村俊介（広島）

中村貴浩（広島）

＜投手・外野手＞

寿賀弘都（オリックス）

＜捕手・内野手＞

宇佐見真吾（中日）

＜内野手・外野手＞

保科広一（元巨人）