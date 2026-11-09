マンチェスター・ユナイテッドに所属するデンマーク代表DFパトリック・ドルグが、途中出場からチームを救う活躍を見せた。

プレミアリーグ第10節が8日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはアストン・ヴィラと対戦。試合開始わずか4分で2点を先行されたものの、16分にブルーノ・フェルナンデスがPKから1点を返すと、44分にはユーリ・ティーレマンスが同点弾を挙げて前半を折り返した。

後半も開始5分で2失点を喫したものの、90＋2分にジョシュア・ザークツィーのゴールで1点差に詰め寄ると、90＋6分にはコーナーキックからドルグが頭で同点弾を決め、4－4のドローに終わった。

2点差を2度追いつく劇的展開で敗北を免れたマンチェスター・ユナイテッドだが、リーグ戦は8試合未勝利（5分け3敗）となったことで、プレミアリーグ発足以降、クラブワーストの記録となった。

それでも、66分からディオゴ・ダロトとの交代で途中出場したドルグは、90＋2分に左サイドから仕掛けた後の折り返しでザークツィーのゴールを演出したほか、90＋6分には劇的な同点弾を決め、1ゴール1アシストを記録する活躍を見せた。

なお、イギリスメディア『Squawka』によると、2017年のウェストハム戦におけるアントニー・マルシャル以来、ドルグは本拠地『オールド・トラッフォード』で行われたプレミアリーグの試合で、途中出場からゴールとアシストの両方を記録した初のマンチェスター・ユナイテッドの選手になったという。

勝利は逃したものの、勝ち点「1」獲得に大きく貢献したドルグは試合後、イギリスメディア『スカイスポーツ』のインタビューで「全員が自分自身を見つめ直し、十分な貢献ができているのかを自問自答する必要がある。監督のために、そしてクラブのために戦わなければならない。皆で力を合わせて、この状況を脱する必要がある」と勝利を逃した悔しさを口にしながら、次のように続けた。

「満足はしていない。僕たちは今、苦しい状況にある。ここから抜け出すために、全員で戦わなければならない。もちろん、負けるよりは引き分けの方がましだけど、僕たちの方がより良いチャンスを作れていた。本来なら勝つべき試合だったと思う」

この結果、前節終了時点より順位を下げ、降格圏内の18位に転落したマンチェスター・ユナイテッド。ドルグは「もちろん辛い状況だけど、まだ多くの試合が残されている。勝利を重ねて、降格圏から脱出しなければならない」と今後の戦いへの意気込みを語っている。

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドはアストン・ヴィラに2度2点差追いつくもドロー