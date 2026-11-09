サニーサイドアップは12月4日より、「Happyくじ『Sanrio characters Holiday Collection 2026』」を、ローソンやファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドーなどの各店舗にて発売する。

特賞の「BIG! クロミ ぬいぐるみ」

「Happyくじ」は、話題の映画やアニメ、人気キャラクターなど、ここでしか手に入らない限定グッズが当たる空くじなしのエンタメくじブランド。今回は、昨年のホリデーコレクションに続く待望の第2弾となる。ハローキティやクロミ、シナモロールなど全10キャラクターが、ピンク×ホワイト×ネイビーの上品な配色とリボンやフリルをあしらった「バレエコア」衣装で登場する。

今回は、全11等級とLast賞を展開する。特賞の「BIG! クロミ ぬいぐるみ」は、全高約40cmのビッグサイズぬいぐるみ。耳のレースアップや大きなサテンリボン、足元のバレエシューズ風デザインなど細部までこだわり抜いた限定仕様となる。

Last賞の「BIG! ハローキティ ぬいぐるみ」は、最後のくじを引くともらえる約40cmの特別ぬいぐるみ。バレエコアなドレスとリボンを身にまとい、チャーミングにウインクした愛らしい表情が魅力となっている。

Last賞の「BIG! ハローキティ ぬいぐるみ」

A賞 フィギュアは全10種。全高5.5～8.5cmの手のひらサイズのフィギュアは、限定ドレスをまとっている。

A賞 フィギュア

B賞 ぬいぐるみチャームは全5種。全高約14cmのふわふわチャームで、サテンフリルやリボン、パールのアクセントなど、細部のディテールまでこだわっている。

B賞 ぬいぐるみチャーム

C賞 ファーポシェットは、ふんわりとしたファー素材が可愛らしさを引き立てるミニポシェット。2種類を用意する。

C賞 ファーポシェット

D賞 パールストラップは2種類。パールビーズと愛らしいリボンを組み合わせた上品なストラップで、スマートフォンやバッグに簡単に取り付けられる。

D賞 パールストラップ

E賞 サテンポーチは、クリスマスコフレのギフトポーチを思わせるサテン生地のポーチ。持ち運びに便利なサイズ感が特徴で、4種をラインアップする。

E賞 サテンポーチ

F賞 アクセサリートレーは、フリル調の縁取りとハートフォルムが特徴的な小ぶりなトレー。4種類用意する。

F賞 アクセサリートレー

G賞 リボンチャームは全10種。キャラクターのイメージに合わせたカラーリボンに、ゴールドのボールチェーンを組み合わせた。

G賞 リボンチャーム

H賞 ラバーコレクションは、ハート型のコースター、ケーブル用バンド、ヘアリングの3タイプ(各4種類)で展開する。

H賞 ラバーコレクション

I賞 缶バッジセットは、限定衣装のイラストが映える直径5.6cmの缶バッジセット。5種類を用意する。

I賞 缶バッジセット

J賞 ミニファイル&ステッカーセットは、ギフトパッケージ風ミニファイルとステッカーのセットで全5種類。ファイルはチケットやブロマイドの収納などに便利に使える。

J賞 ミニファイル&ステッカーセット

くじ券の半券から応募できる「ハッピーチャレンジ」には、人気キャラクターの限定ぬいぐるみが登場予定とのこと。

価格は1回880円。