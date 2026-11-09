「感謝、熱男魂」ソフトバンクOBの“熱男”がホームラン競争イベントで優勝…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



現役時代に福岡ソフトバンクホークスなどでプレーした松田宣浩氏が8日、自身のインスタグラムを更新。前日に出場したホームラン競争イベント「MLBx:Fukuoka」で優勝したことを報告した。



投稿では「松中さん、イデホさんと一緒のチームで見事優勝することが出来ました」とつづり、ソフトバンクのユニホーム姿で写る写真を公開。「ホームラン打ったときの歓声ありがとうございました」と観客への感謝を伝え、最後は「感謝、感謝、感謝、熱男魂」と締めくくった。



「MLBx:Fukuoka」はMLB主催のイベントで、7日にみずほPayPayドーム福岡で行われた。日本での開催は初めてで、3人1組の4チームがホームラン数や守備でのキャッチによるポイントを競った。



松田氏は松中信彦氏、李大浩（イ・デホ）氏とソフトバンクのチームを組んで出場。決勝でボストン・レッドソックスのチームを下し、優勝を果たした。



岐阜・中京高、亜細亜大を経て2005年の大学生・社会人ドラフト希望枠でソフトバンクに入団。ソフトバンクで17年間プレーし、2023年は読売ジャイアンツに在籍した。NPB通算1922試合に出場し、1832安打、301本塁打、991打点を記録している。





























【投稿】“熱男”松田宣浩が松中信彦氏、李大浩氏とのチームで優勝！ファンへの感謝をつづった投稿がこちら



松田宣浩氏の公式インスタグラムより





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【了】