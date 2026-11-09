







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは9日、梅野隆太郎捕手が保有するフリーエージェント（FA）権を行使せず、2027年シーズンも残留することを発表した。



梅野は福岡工大城東高、福岡大を経て、2013年ドラフト4位で阪神に入団。ルーキーイヤーから92試合に出場し、2018年から2020年には3年連続でゴールデン・グラブ賞を受賞した。



2019年には129試合に出場し、打率.266、9本塁打、59打点を記録するなど、長年正捕手としてチームを支えてきた。



しかし、近年は出場機会が減少し、昨季は52試合の出場で打率.220、0本塁打、2打点。プロ13年目の今季は自己最少の27試合にとどまり、打率.219、1本塁打、4打点。



NPB通算では1132試合に出場し、打率.229、46本塁打、309打点の成績を残している。



残留を決断した梅野は、球団を通じて「これからも自分らしく、一日一日を大切にプレーしていきたいと思います。ファンの皆様とともに、また素晴らしい一年にできるよう頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします」とコメントした。



35歳で迎える来季も阪神一筋でプレーする梅野。出場機会が減少する中、豊富な経験を生かし、再び一軍で存在感を示したいところだ。











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