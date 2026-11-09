







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは9日、台湾で行われる「2026アジアウィンターベースボールリーグ」と、オーストラリアで行われる「オーストラリアン・ベースボールリーグ」に、選手とコーチを派遣すると発表した。



台湾には中村優斗投手、下川隼佑投手、田中陽翔選手の3選手と、村中恭兵コーチ、三輪正義コーチが参加し、NPB選抜に加わる。11月11日に出国し、12月7日に帰国する予定となっている。



オーストラリアには松下歩叶選手、モイセエフ・ニキータ選手と川端慎吾コーチを派遣。シドニー・ブルーソックスに所属し、11月11日に出国、12月21日に帰国する予定だ。



台湾に派遣される中村投手は、諫早農高、愛知工業大を経て2024年ドラフト1位で入団した右腕。プロ2年目の今季は一軍で4試合に登板し、1勝0敗、防御率2.00の成績を残した。



アンダースローの下川投手は、湘南工大付高、神奈川工科大から2024年の育成ドラフト3位で指名された。今季は一軍で3試合に投げた。



田中選手は、高崎健康福祉大高崎高から2024年ドラフト4位でプロ入りした高卒2年目の若手。一軍では今季37試合に出場し、2本塁打を放った。



オーストラリアでプレーする松下選手は、2025年ドラフト1位のルーキー。桐蔭学園高、法政大を経て入団し、1年目の今季は一軍38試合で打率.239、2本塁打、11打点をマークした。



豊川高出身のモイセエフ選手も、オーストラリアに渡る。2024年ドラフト2位の外野手で、2年目の今季に一軍デビューを果たし、4試合に出場した。



















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