編み物キット専門店「yulu(ユル)」は、3COINSとのコラボレーション商品として、初心者向けの編み物キット3種を展開する。

3COINSコラボ編み物キット

今回発売する商品は、「編みたいもの」を起点に必要な材料や道具をまとめたキット形式を採用。必要量の毛糸とかぎ針に加え、独自の「ビジュアルレシピカード」を同梱している。編み図の代わりにQRコードから工程ごとの動画を視聴でき、編み物初心者でも取り組みやすい内容となっている。

商品ラインナップ

ラインナップは、「ポケットティッシュカバー」「ミニファーバッグ」「ガーデニングポット」の全3種。

ポケットティッシュカバー 550円（税込）

ポケットティッシュカバーは税込550円。所要時間の目安は約1〜2時間となっている。

ミニファーバッグ 880円（税込）

ミニファーバッグは税込880円。所要時間の目安は約2〜3時間。

ガーデニングポット 880円（税込）

ガーデニングポットは税込880円。所要時間の目安は約1〜2時間としている。

キット内容

各商品には、作品制作に必要な分の毛糸、ビジュアルレシピカード、かぎ針を同梱。購入者はカードに記載されたQRコードから、パスワード入力後に編み方動画を視聴できる。

ポケットティッシュカバーのキット内容

ミニファーバッグのキット内容

ガーデニングポットのキット内容

編み図を読む必要がなく、動画を参考にしながら順を追って作業を進められる点が特徴だ。

商品概要

商品名/価格

・ポケットティッシュカバー：550円

・ミニファーバッグ：880円

・ガーデニングポット：880円

発売日：11月13日

販売店舗：全国の3COINS店舗

セット内容：毛糸、ビジュアルレシピカード、かぎ針

所要時間の目安

・ポケットティッシュカバー：約1〜2時間

・ミニファーバッグ：約2〜3時間

・ガーデニングポット：約1〜2時間

動画視聴方法：カード掲載のQRコードからアクセスし、パスワードを入力して視聴