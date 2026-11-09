シフトと販売元のインフォファームは、クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」の新バージョンの提供をこのほど始めた。

スマートフォンアプリを追加し、位置情報を使った自動打刻や外出先でのアルコールチェック、最大10個の任意ボタンを作れる「カスタム打刻」に対応した。

「カラ・レコ」スマホアプリのジオフェンシング打刻と自動打刻

「カラ・レコ」は、カメレオンコード認証、手のひら静脈認証、顔認証などに対応したクラウド型の打刻管理システム。WindowsパソコンやiPadで打刻データを集め、クラウドで一元管理する。食事・弁当の注文やアルコールチェックにも対応し、勤怠管理システムとはAPIやCSVで連携できる。

新たに追加したスマホアプリには「ジオフェンシング打刻」を搭載し、管理者が地図上で指定したエリア内でのみ打刻できるよう設定できる。自動打刻機能を使うと、指定エリアへの到着・退出に応じて出勤・退勤を自動で処理する。建設現場や訪問介護、複数店舗への応援勤務、警備・清掃・設備保守など、事業所外や複数の場所で働く従業員の打刻収集を想定している。

外出先のアルコールチェックと体表面温度の記録

スマホアプリと対応するアルコール検知器を使えば、事業所に立ち寄らずにアルコールチェックができる。測定結果はクラウドに集約され、管理者が確認できる。営業車での訪問や直行直帰の際の結果報告や転記の手間を減らす狙い。

対応機器で測った体表面温度を打刻とあわせて記録することもでき、設定したしきい値を超えた場合は管理者に通知する。対応機器は医療機器ではないため、発熱が疑われる場合は医療機器として認証された体温計で測るよう呼びかけている。

アルコール測定と体表面温度測定の両方ができるSEIKOISTのスマートアルコールチェッカー「XENSE-83BTW」とBluetoothで連携する。

最大10個の任意ボタンを作れるカスタム打刻

出勤・退勤に加え、企業や現場に合わせた打刻ボタンを最大10個作成でき、管理者が管理画面から設定する。製造業での工場への「入場」「退場」や作業ごとの開始・終了、物流・流通業での「荷待ち開始」「荷待ち終了」などの記録を想定し、作業時間や待機時間の把握に使えるとしている。

カラ・レコの料金体系

初期費用は、初回認識システム費用(カメレオンコード、手のひら認証、顔認証、スマホのいずれか)、追加認識システム費用、アルコールチェックと体表面温度チェックを行うバイタルチェックオプション(1台)で構成する。年間費用は、基本システム利用料(20ID)、追加システム利用料(10ID)、バイタルチェックオプション(10ID)。