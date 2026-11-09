2026年11月のローソンでは、「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞-ゼロの鼓動-」「一番くじ にゃんこ大戦争 ～みんなでペリペリするにゃ～（再販売）」「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」「一番くじ 仮面ライダーマイス＆仮面ライダーゼッツ」「一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY」が発売されます。

フィギュアから作品の世界観を楽しめる実用雑貨まで、バラエティ豊かな11月のラインアップをチェックしていきましょう。

「クリアカード編」のさくらがフィギュアに! 一番くじ アニメ カードキャプターさくら～

「一番くじ アニメ カードキャプターさくら クリアカード編～Blessed collection～」は、11月6日よりローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで順次発売。価格は1回750円です。

『クリアカード編』のオープニング衣装をまとった木之本桜のフィギュアをはじめ、クロウカードブックや友枝小学校の制服をモチーフにした実用アイテムなど、作品の世界観を楽しめるグッズがそろいます。

主な賞品

A賞 木之本桜 フィギュア-クリアカード編-

『クリアカード編』のオープニング衣装をまとった木之本桜を約18cmで立体化したフィギュアです。

B賞 クロウカードブック小物入れ

作中に登場するクロウカードブックをモチーフにした約15cmの小物入れ。アクセサリーなどの収納にも使えます。

C賞 友枝小学校制服ポーチ

友枝小学校の制服をイメージした約22cmのポーチ。化粧品なども収納できるサイズです。

D賞 ゆらゆらフェイスグラス

ケロちゃん、スッピー、モモの顔をデザインした約8cmのグラス。全3種です。

このほか、E賞「メタルチャーム」、F賞「ファブリックコレクション」、G賞「ラバーコレクション」、H賞「チケットファイル＆ステッカーセット」もラインアップされています。

ラストワン賞は「木之本桜 フィギュア-クリアカード編-ラストワンver.」

このほか、E賞「メタルチャーム」、F賞「ファブリックコレクション」、G賞「ラバーコレクション」、H賞「チケットファイル＆ステッカーセット」もラインアップされています。

新旧ゴジラがMONSTERLISEで集結! 一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞-ゼロの鼓動-

「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞-ゼロの鼓動-」は、11月13日よりローソン、ミニストップ、書店、ホビーショップなどで順次発売予定。価格は1回850円です。オンライン販売は11月16日17時より開始予定です。

2026年公開の『ゴジラ-0.0』をはじめ、『ゴジラ-1.0』『シン・ゴジラ』『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』から歴代怪獣が登場。A賞からD賞までMONSTERLISEシリーズのフィギュアが並びます。

主な賞品

A賞 ゴジラ(2026) MONSTERLISE

『ゴジラ-0.0』に登場するゴジラ(2026)を約18cmで立体化。「酒井ゆうじ超絶造形コレクション」としてラインアップされています。

B賞 ゴジラ(2023) MONSTERLISE 熱線放射ver.

『ゴジラ-1.0』から、熱線放射時のゴジラ(2023)を約18cmで立体化。飛び出した背びれも再現されています。

C賞 ゴジラ(2016) 第2形態 MONSTERLISE

『シン・ゴジラ』に登場したゴジラ(2016)第2形態を約27cmで立体化。特徴的な体表や鰓なども再現しています。

D賞 ガイガン(1972) MONSTERLISE

『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』よりガイガン(1972)を約18cmで立体化。鉤爪状の両腕や腹部の鋸などを造形しています。

このほか、E賞「モンスターヘッドマグネット」、F賞「ACLLECT -ゴジラ vol.5-」、G賞「ラバーアソート」、H賞「クリアファイル＆ステッカーセット」も登場します。

ラストワン賞は「ゴジラ(2026) MONSTERLISE 熱線放射ver.」

ラストワン賞には、「ゴジラ(2026) MONSTERLISE 熱線放射ver.」が登場。背びれが発光した姿を約18cmで立体化した特別仕様です。

約60cmのタンクネコも! 一番くじ にゃんこ大戦争 ～みんなでペリペリするにゃ～（再販売）

「一番くじ にゃんこ大戦争 ～みんなでペリペリするにゃ～（再販売）」は、11月20日よりローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで順次発売予定。価格は1回750円です。

2026年1月に発売された一番くじが再登場。覚醒のネコムートのフィギュアやビッグぬいぐるみ、ネコカンをモチーフにしたアイテムなどが再びラインアップされます。

主な賞品

A賞 覚醒のネコムートフィギュア

ゲームに登場する「覚醒のネコムート」を約25cmで立体化したフィギュアです。

B賞 ネコビッグぬいぐるみ

おなじみの「ネコ」を約30cmのビッグサイズでぬいぐるみ化しています。

C賞 丸めたらタンクネコ!?ネコカン!? 変身ブランケット

広げてブランケットとして使えるほか、丸めることでキャラクターの姿に変身する約90cmのアイテムです。

D賞 ネコカン型ケース付きミニフィギュア24体セット

ネコカン型のケースと、さまざまなキャラクターを立体化したミニフィギュア24体をセットにしたアイテムです。

このほか、E賞「ビッグアクリルスタンド」、F賞「出陣スロットハンドタオル」、G賞「味方キャラアクリルスタンド」、H賞「敵キャラアクリルスタンド」、I賞「ステッカー付き カスタマイズクリアファイル」もラインアップされています。

ラストワン賞は「タンクネコ超ビッグぬいぐるみ」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、約60cmの「タンクネコ超ビッグぬいぐるみ」。抱えられるほどの大きなサイズでタンクネコを再現しています。

歴代の“宿敵”たちが勢ぞろい! 一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS

「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 The Gathering of RIVALS」は、11月21日よりローソン、書店、ホビーショップ、THE★JOJO WORLD、一番くじ公式ショップなどで順次発売予定。価格は1回850円です。オンライン販売は11月25日17時より開始予定です。

『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズに登場する歴代の宿敵たちが集結。ディオ・ブランドー、カーズ、DIO、川尻浩作、ディアボロ、エンリコ・PらがMASTERLISEシリーズで立体化されます。

主な賞品

A賞 ディオ・ブランドー MASTERLISE PLUS

『ファントムブラッド』よりディオ・ブランドーを約18cmで立体化したフィギュアです。

B賞 カーズ MASTERLISE

『戦闘潮流』よりカーズを約25cmで立体化しています。

C賞 DIO MASTERLISE

『スターダストクルセイダース』よりDIOを約26cmで立体化したフィギュアです。

D賞 川尻浩作 MASTERLISE

『ダイヤモンドは砕けない』より川尻浩作を約24cmで立体化しています。

E賞 ディアボロ MASTERLISE

『黄金の風』よりディアボロを約25cmで立体化したフィギュアです。

F賞 エンリコ・P MASTERLISE

『ストーンオーシャン』よりエンリコ・Pを約22cmで立体化しています。

このほか、G賞「スタンドの矢 MASTERELIVE COLLECTION」、H賞「ジョジョの奇妙な冒険 LOGO de Collection」、I賞「ミニチュアチャーム」、J賞「ラバーアソート」、K賞「クリアポスター」、L賞「ステッカーコレクション」もラインアップされています。

ラストワン賞は「ディエゴ・ブランドー MASTERLISE」

ラストワン賞には、『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』より「ディエゴ・ブランドー MASTERLISE」が登場。約15cmで立体化されています。

マイス＆ゼッツエクスドリームを立体化! 一番くじ 仮面ライダーマイス＆仮面ライダーゼッツ

「一番くじ 仮面ライダーマイス＆仮面ライダーゼッツ」は、11月27日よりローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップなどで順次発売予定。価格は1回850円です。オンライン販売は同日15時より開始予定です。

仮面ライダーマイスと仮面ライダーゼッツのアイテムをそろえた一番くじ。MASTERLISEフィギュアのほか、ブリスターパッケージとフィギュアを組み合わせた「BLISTERED MUSEUM」や劇中アイテムをモチーフにしたグッズが登場します。

主な賞品

A賞 MASTERLISE 仮面ライダーマイス

仮面ライダーマイスを約25cmで立体化したMASTERLISEフィギュアです。

B賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーマイス

約1/16スケール、約11cmのデフォルメフィギュアとブリスターパッケージを組み合わせたコレクションアイテムです。

C賞 BLISTERED MUSEUM 仮面ライダーゼッツエクスドリーム

仮面ライダーゼッツエクスドリームを約11cmで立体化。「BLISTERED MUSEUM」シリーズで登場します。

D賞 MASTERELIVE COLLECTION ゼロのティーカップ風小物入れ

劇中に登場するゼロのティーカップをモチーフにした約13cmの小物入れです。

このほか、E賞「エージェントリングチャーム」、F賞「アクリルスタンド」、G賞「クリアポスターセット」、H賞「ラバーアソート」もラインアップされています。

ラストワン賞は「MASTERLISE 仮面ライダーゼッツエクスドリーム」

ラストワン賞には、仮面ライダーゼッツエクスドリームを約25cmで立体化したMASTERLISEフィギュアが登場します。

『ペルソナ』シリーズ30周年を記念! 一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY

「一番くじ 『ペルソナ』シリーズ30th ANNIVERSARY」は、11月28日よりローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで順次発売予定。価格は1回850円です。オンライン販売は12月1日11時より開始予定です。

『ペルソナ』シリーズ30周年を記念した一番くじ。『ペルソナ3』『ペルソナ4』『ペルソナ5』の主人公フィギュアをはじめ、歴代主人公を描いたアクリルボードや、シリーズの世界観を楽しめるアイテムがそろいます。

主な賞品

A賞 アクリルボード

シリーズ各作品の主人公を新規描きおろしイラストでデザインした、B5サイズのアクリルボードです。

B賞 ペルソナ３ 主人公 MASTERLISE EXPIECE

『ペルソナ3』の主人公を約20cmで立体化。30周年記念の立ち絵をもとにしたポージングと、作品仕様の台座が特徴です。

C賞 ペルソナ４ 主人公 MASTERLISE EXPIECE

『ペルソナ4』の主人公を約18cmで立体化したMASTERLISE EXPIECEフィギュアです。

D賞 ペルソナ５ 主人公 MASTERLISE EXPIECE

『ペルソナ5』の主人公を約17cmで立体化しています。

E賞 エフェクトーン

「全ての人の魂の詩」を収録した約6cmのアイテム。ドアや引き出しの開閉に合わせて音声が再生され、ベルベットルームの雰囲気を楽しめます。

このほか、F賞「ポスターコレクション」、G賞「クリアファイル＆ステッカーセット」、H賞「アクリルスタンド」、I賞「ラバーチャーム」もラインアップされています。

ラストワン賞は「PERSONA30th THE GIGANT NAME」

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞は、「PERSONA30th THE GIGANT NAME」。シリーズ30周年の記念イラストを約40cmの立体アイテムとして仕上げています。

11月のローソンでは、『カードキャプターさくら』『ゴジラ』『にゃんこ大戦争』『ジョジョの奇妙な冒険』『仮面ライダー』『ペルソナ』と、多彩な作品の一番くじが登場。フィギュアから実用雑貨、コレクションアイテムまで幅広いラインアップとなっています。