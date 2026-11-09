







大谷翔平 最新情報

阪神タイガースの佐藤輝明選手が正式にポスティングされ、MLB30球団との交渉が可能となっている。フィラデルフィア・フィリーズやニューヨーク・メッツ、ニューヨーク・ヤンキースなどとともに、ロサンゼルス・ドジャースも有力候補の1つとして名前が挙がっている。米メディア『ヘビー』のビリー・ヘイエン記者が11月2日（日本時間3日）に言及した。



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佐藤は11月1日に阪神から正式にポスティングされ、MLB球団との45日間の交渉期間に入った。25歳を超えているため契約額に制限はなく、2025年に23歳の佐々木朗希投手を獲得した際のように国際ボーナスプールの制約を受けることもない。



MLBは12月1日にロックアウトに入る可能性があるため、それ以前の約1か月で契約をまとめる動きが強まるかもしれない。



そこで、ドジャースにとって佐藤は絶対的な補強ポイントではないながらも、フレディ・フリーマン内野手やマックス・マンシー内野手の年齢を考えれば、次世代の主力候補として魅力がある。



注目の集まる佐藤の動向について、ヘイエン氏は「ドジャースに関しては、獲得の可能性を排除してはならない。彼らが選手を欲しければ、たいてい獲得してしまうからだ」と言及した。



ドジャースではフリーマンやマンシーだけでなく、大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手もベテランの域に差し掛かっている。ここで20代の佐藤を獲得できれば、ドジャースにとって心強い補強となるだろう。











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