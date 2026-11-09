







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは、進藤達哉二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチが今季限りで退団することを発表した。



球団は「今季限りでの退団の申し入れがあり、受理しました」と説明。56歳のベテランコーチがチームを去ることになった。



進藤氏は高岡商業高から1987年ドラフト外で横浜大洋ホエールズに入団。堅実な守備を武器に内野手として活躍し、1997年から3年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。



1998年には124試合に出場し、打率.241、14本塁打、54打点を記録。横浜ベイスターズの38年ぶりとなるリーグ優勝と日本一に貢献した。



2001年にオリックス・ブルーウェーブへ移籍し、2003年限りで現役を引退。NPB通算1348試合に出場し、打率.239、917安打、104本塁打、412打点を記録した。



引退後は横浜でコーチを務めたほか、独立リーグの富山サンダーバーズで監督を歴任。2014年からDeNAのコーチに就任し、2017年以降は編成部長などのフロント業務にも携わった。



2025年には9年ぶりに現場復帰を果たし、一軍ベンチコーチに就任。2026年は二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチとして、若手選手の育成に携わっていたが、現場復帰から2年で退団することになった。



















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【了】