スペインサッカー連盟（RFEF）は8日、スペイン代表に選出されたFWアンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）に代わって、ホルヘ・デ・フルトス（ラージョ・バジェカーノ）を追加招集することを発表した。

バレネチェアは8日、ラ・リーガ第12節ラージョ・バジェカーノ戦でスタメン出場すると、オーリ・オスカルソンの決勝点をアシストするなど、継続して好調なパフォーマンスを見せていた。しかし71分、筋肉系のトラブルに見舞われて負傷交代。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は「検査の結果を待つ必要があるけど、ハムストリングのケガのようだ」と明かしており、スペイン紙『マルカ』も数週間の戦線離脱が見込まれると伝えている。

そして同日、アンデル・バレネチェアに代わって、ホルヘ・デ・フルトスがスペイン代表に加わることが決定。ラージョ・バジェカーノの右ウイングは、昨年9月にフル代表デビューを果たしており、今シーズンもここまで公式戦3得点2アシストと好パフォーマンスを披露していた。

スペイン代表は、11月シリーズでUEFAネーションズリーグ2026－27の2試合を行い、12日にチェコ代表と、15日にイングランド代表と対戦する。