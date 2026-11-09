







広島東洋カープ 最新情報



広島東洋カープから戦力外通告を受けた日髙暖己投手が8日、自身のインスタグラムを更新。マウンドで投げる写真などを添えて、ファンへの感謝をつづった。



投稿では「この度戦力外通告を受けました。」と報告。「広島は3年間でしたがファンの方には沢山応援して頂きとても感謝しています。」とつづり、「1年目から先輩、後輩達には恵まれてとても楽しい日々でした！」と3年間を振り返った。



最後に「まだこれからの事は決まってないですけど頑張るので引き続き応援していただけると嬉しいです！」と締めくくった。



広島は10月24日、日髙投手ら6選手に来季の契約を結ばないことを通告していた。



富島高から2022年ドラフト5位でオリックス・バファローズに入団した22歳の右腕。国内FA権を行使してオリックスに移籍した西川龍馬選手の人的補償として、2024年1月に広島へ加わった。



広島では3年間で一軍登板はなく、二軍では2024年に14試合、2025年に21試合に登板。今季は二軍で11試合に投げ、防御率3.94だった。





























【投稿】戦力外通告から約2週間…日髙暖己がファンへの感謝をつづった投稿がこちら



日髙暖己投手の公式インスタグラムより





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【了】