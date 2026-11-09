







オリックス・バファローズ 最新情報



2025年限りで現役を引退した元オリックス・バファローズの福田周平氏が7日、自身のインスタグラムを更新。国内FA権の行使を表明した宗佑磨選手との2ショットを公開した。



投稿では「1人で三宮で鶏肉を食っていたら、宗から連絡が。」とつづり、「家でゴロゴロしてたらしく、ラオウがいないことを確認して、かっ飛ばして会いに来てくれた。」と、後輩が駆けつけた様子を紹介した。



続けて「色々と考えることがあるらしい。」と明かし、「まあ、悩めるうちは悩んだらいい。」「それだけ真剣に向き合っている証拠だから。」とエールを送った。



最後は「とりあえず、鶏肉でも食おう。」と締めくくった。



宗選手は3日、今季取得した国内FA権の行使を表明。今季は134試合に出場し、打率.245、14本塁打、65打点を記録していた。



福田氏は広陵高、明治大、NTT東日本を経て2017年ドラフト3位でオリックスに入団。8年間で通算677試合に出場し、90盗塁を記録した。





























【投稿】FA宣言の後輩が駆けつけた…！福田周平氏が宗佑磨との2ショットを公開した投稿がこちら



福田周平氏の公式インスタグラムより





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【了】