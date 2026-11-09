DeNAは9日、進藤達哉二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチが今季限りで退団することになったと発表した。球団によると、今季限りでの退団の申し入れがあり、受理したとのことだ。
進藤コーチは現役時代横浜、オリックスでプレーし、98年のリーグ優勝・日本一の時にはサードのレギュラーを務めた。現役引退後は横浜のコーチやBC・富山で監督などを務め、14年からDeNAに復帰。コーチや編成を歴任した。25年から現場復帰し、今季は二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチを務めた。
DeNAは9日、進藤達哉二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチが今季限りで退団することになったと発表した。球団によると、今季限りでの退団の申し入れがあり、受理したとのことだ。
進藤コーチは現役時代横浜、オリックスでプレーし、98年のリーグ優勝・日本一の時にはサードのレギュラーを務めた。現役引退後は横浜のコーチやBC・富山で監督などを務め、14年からDeNAに復帰。コーチや編成を歴任した。25年から現場復帰し、今季は二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチを務めた。
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