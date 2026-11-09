【鎌倉 観光スポットレポ】旧川喜多邸別邸（旧和辻邸） - 海外の映画…

鎌倉・雪ノ下にある「鎌倉市川喜多映画記念館」。小町通りのにぎわいから少し離れた場所に、映画文化と鎌倉の歴史に触れられるスポットがあります。

以前、湘南人でもご紹介したこちらの記念館ですが、今回はその敷地内にある「旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）」を訪れました。

旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）は、神奈川県鎌倉市にある、江戸時代中期から後期に建てられたとされる民家を移築した歴史的建造物です。かつて哲学者・和辻哲郎が東京都練馬区で暮らした住居を、1961年（昭和36年）に映画文化の発展に貢献した川喜多長政・かしこ夫妻が鎌倉へ移築。海外の映画監督や俳優たちをもてなす交流の場として活用されました。

鎌倉の谷戸（やと）の高台に位置し、周囲の緑豊かな山並みと伝統的な瓦屋根が織りなす美しい景観も見どころのひとつ。歴史的価値と鎌倉らしい風情を今に伝える建物として、2010年（平成22年）9月1日に鎌倉市の景観重要建造物に指定されています。

通常は内部を自由に見学できる施設ではありませんが、春と秋の一般公開や、展示・イベントにあわせた特別公開が行われています。

2026年10月31日（土）、11月1日（日）、3日（火・祝）には、金繕いの作品展「陰翳の中で金繕いを再発見する。」にあわせた特別公開が行われました。

筆者も初日の10月31日、秋晴れのなか現地を訪問。歴史ある日本家屋の建築や、かつての暮らしを感じさせる室内の様子、金繕いの展示について、当日の写真とともにご紹介します。

鎌倉市川喜多映画記念館の敷地内に残る、歴史ある日本家屋

JR鎌倉駅東口から小町通りを鶴岡八幡宮方面へ歩き、鶴岡八幡宮の手前にある最後の角を左へ曲がると鎌倉市川喜多映画記念館があります。曲がり角には案内看板が立っているので、目印にするとよいでしょう。

記念館が建つのは、日本と海外の映画文化の交流に尽力した川喜多長政・かしこ夫妻の旧宅跡です。

敷地内の奥へ進むと、瓦屋根の旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）が見えてきます。

この建物の歴史をさらにさかのぼると、もともとは現在の神奈川県秦野市、大山の麓にあった古民家でした。

1938年（昭和13年）に和辻哲郎が東京へ移築し、1960年に亡くなるまで家族とともに暮らしました。その後、岩波書店の取締役で岩波映画の創設メンバーでもあった小林勇の紹介によって、鎌倉・川喜多夫妻のもとへと移され、現在の場所に残されています。

1994年（平成6年）には鎌倉市へ寄贈され、2010年には鎌倉市で初めての景観重要建造物となりました。

海外の映画監督やスターたちを迎えた、川喜多夫妻の別邸

川喜多長政・かしこ夫妻は、ヨーロッパ映画を日本に紹介するとともに、日本映画を海外へ広めることにも尽力しました。

旧和辻邸を訪れた人物の中には、俳優アラン・ドロンや映画監督サタジット・レイ、フランソワ・トリュフォーをはじめ、一人娘の川喜多和子（フランス映画社）と親交の深かったテオ・アンゲロプロス、ビクトル・エリセなど、世界的に知られる映画人の名前も。

また、ドイツの映画監督ヴィム・ヴェンダースが製作したドキュメンタリー映画『東京画』（1985年公開）では、俳優・笠智衆のインタビューがこの別邸の縁側で、1983年に撮影されました。

現在は静かな佇まいを見せる日本家屋ですが、かつてこの場所で海外の映画人たちが集い、交流していたことを思うと、建物の見え方も少し変わってきます。

太い梁や土間、和辻哲郎の書斎も。時代を重ねた建物内部を見学

旧和辻邸の見どころのひとつは、長い年月のなかで移築や改造を重ね、さまざまな歴史を刻んできた建物そのものです。

建築年代は、襖の下張りなどから江戸時代中期から後期と推測されています。その後、和辻哲郎の住居、川喜多夫妻の別邸として使われてきました。

入口から中へ入ると、まず目に入るのが土間。

頭上には太い梁が渡され、建物を支える柱とともに、昔ながらの木造建築の力強さを感じさせます。

この建物は、古い民家を別の場所へ移築し、住居や茶室として利用する「田舎家（いなかや）」の一例でもあります。

こうした田舎家は、明治中期から昭和戦前期にかけて文化人や数寄者の間に広まりましたが、現存する建物は多くありません。

旧和辻邸についても、近年の調査によって、建物の構造や移築を手がけた大工棟梁・山田源市の仕事が明らかになってきたそうです。

室内には畳敷きの居間や和室があり、居間の隅には炉が切られています。

畳の上にテーブルや椅子を置いた空間からは、川喜多夫妻が外国からの客人を迎えていた当時の様子もうかがえます。

また、作り付けの書棚がある和室は、哲学者・和辻哲郎が書斎として使用していた部屋です。

2023年には、旧和辻邸で和辻哲郎が暮らしていた当時の写真や資料を紹介する特別公開も行われました。

和辻家の親族から提供された写真や、建物の襖の下張りから見つかった古文書などが展示され、建物の歴史と当時の暮らしを知る機会になったそうです。

かつての住まいとしての面影を残しながら、映画文化の交流の場としても使われてきた旧和辻邸。

建物の中を歩くと、部屋ごとに異なる造りや、窓から差し込む自然光にも目が向きます。

歴史ある日本家屋で開催された「陰翳の中で金繕いを再発見する。」

今回、旧和辻邸を訪れるきっかけとなったのが、2026年10月31日（土）、11月1日（日）、3日（火・祝）に開催された特別公開「陰翳の中で金繕いを再発見する。」です。

主催は「漆で器を繕う会」、共催は鎌倉市川喜多映画記念館の指定管理者である川喜多・KBSグループ。

今回の展示を企画したのは、「漆で器を繕う会」代表で、繕工として活動する佐久間年春（さくま としはる）さんです。

佐久間さんは、鎌倉に移住して2026年で6年目。これまで旧和辻邸の一般公開に3回ほど足を運び、土間から室内を見学してきたといいます。

「そのうち1回は、畳の上まで上がらせていただく機会にも恵まれました。その頃から、建物の素晴らしさと、そこに漂う陰翳の美しさに惹かれていました。」

2025年11月頃、佐久間さんは鎌倉市川喜多映画記念館を訪れ、企画展の提案書を提出しました。企画の内容は、参加者全員が、それぞれ日常的に使っている自ら繕った器を展示するというものです。

その後、記念館の担当者と展示内容や日程について打ち合わせを重ね、開催に向けた準備を進めていきました。

2026年3月には「漆で器を繕う会」の中に編集部を立ち上げ、5月には参加者26名のうち14名とともに旧和辻邸を下見。建物が持つ陰翳の空間を実際に感じてもらったといいます。

その後も、リーフレットや小冊子の企画・編集・撮影・デザインの進行管理をはじめ、作品の制作や選定、エッセイの執筆依頼・校正、展示の立ち会い日程の調整など、多岐にわたる準備を進めました。

約8か月間の準備を経て、10月31日のオープンを迎えたそうです。

会場には、割れたり欠けたりした器を漆で繕い、金や銀、錫などを用いて仕上げた作品が並んでいました。

佐久間さんは、漆繕いについて次のように説明します。

「陶磁器の修理には、さまざまな方法があります。美術品として保存するために、元の形や姿を取り戻すことを目的とする『修復』もあります。一方、日本では古くから、日々の暮らしの中で使われてきた器のワレやカケを漆で繕い、再び使い続けてきました。私は、これを『修復』ではなく『修理』と考えています。」

漆繕いは、壊れたものを単に元の姿に戻すことではないといいます。

「器が歩んできた時間や、使う中で生じたワレやカケというアクシデントを受け入れ、それらを含めて器の歴史を新たな美へとつないでいくことです。そこには、疵ついた器とともに生き、なお使い続けようとする、人の積極的な姿勢があります。」

漆は、ウルシの木から採れる樹液で、古くから塗料や接着剤として用いられてきた天然素材です。

漆繕いでは、金・銀・錫などの粉を蒔くことで、それぞれ金繕い・銀繕い・錫繕いと呼ばれる仕上げになります。

漆を用いた器の繕いは、日本の茶の湯の文化などとも関わりながら育まれてきました。

今回の展示では、谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃』にも通じる、日本の光と影の美意識に着目しています。

佐久間さんによると、旧和辻邸では陰翳が一日の中で静かに移ろい、居間や書斎には南からの陽の光が障子を通して柔らかく差し込みます。

一方、茶室や和室には、北からの安定した光と、それによって生まれる穏やかな影があります。

「そうした光と影が、人々の日々の暮らしのリズムを静かに支えてきたのだと思います。このような空間の中で繕われた器が、どのように佇むのかを静かに観ていただきたいと思いました。」

「金は太陽のように『キラッと輝き』、銀は月のように周囲の光を吸収し『黒く沈んだ鈍い光』を放ちます。そうした金と銀の異なる表情を通して、ほんの少しの輝きを愛でる喜びを、鑑賞者の方々に感じていただきたいと思ったのです。」

実際に会場を歩いてみると、作品だけでなく、木の柱や梁、畳、障子、そして室内に差し込む光にも自然と目が向きました。

佐久間さんは、器を繕うことについて、さらに次のような思いを寄せています。

「日常生活の中で使う器が割れたときに繕い、再び使い続けること。そして、壊れた器に向き合い、手をかけ、時間をかけること。その過程で、私たちは器だけではなく、自分自身の暮らしや生き方を見つめ直すことができます。

器を繕うことは、ものとの関係を結び直すことでもあるのです。その積み重ねこそが、この文化を未来へ伝えていく大切な営みなのではないでしょうか。」

※今回の金繕い展に伴う特別公開は、鎌倉市川喜多映画記念館の入館チケットで併せて観覧できました。料金は一般500円、小・中学生250円。鎌倉市民や「友の会」会員は、証明書の提示により無料で入館できました。

景観重要建造物を守りながら、創作活動や作品発表の場として活用

今回の展示をはじめ、旧和辻邸がどのように活用されているのか、鎌倉市川喜多映画記念館の総括責任者・馬場さんにもお話を伺いました。

佐久間さんのように、一般公開（無料）などで旧和辻邸を訪れ、その空間を気に入った方から、展示やイベントでの利用について問い合わせが寄せられることもあるといいます。

「そうした方々から企画をご提案いただき、開催時期や利用条件などを考慮しながら、実施を検討しています」と馬場さん。

ただし、歴史ある建物を保存するため、利用にはさまざまな制約があります。

「例えば、水を使う展示や壁に作品を掛けることなど、建物の劣化や損傷につながるおそれがある行為には制限があります。企画内容だけでなく、建物への影響も慎重に検討する必要があるんです。」

これまでにも、2019年には、鎌倉在住の画家・ささめやゆきさんによる作品展「旧川喜多邸別邸と絵画―雪ノ下エトランジェ」が開催され、幻灯紙芝居やトークイベントも行われました。

ささめやさんは、鎌倉市川喜多映画記念館の企画展のために絵を描き下ろすなど、同館ともゆかりのある作家です。

2022年には「第29回日本工芸会東日本支部 伝統工芸神奈川会展」が開催され、陶磁や染織、漆芸、人形、ガラスなどの作品が展示されました。

また、2023年には哲学者・和辻哲郎が暮らしていた当時の写真や資料を紹介する特別公開、2024年にはフランス人アーティスト、シャンタル・ストマンさんによる写真・映像作品展「Ōmecittà―オウメチッタ」も開催されています。

「Ōmecittà―オウメチッタ」では、東京都青梅市に残されていた映画看板と街の記憶をテーマにした写真や映像を紹介。旧和辻邸の土間を暗くして、映像作品を上映する空間としても活用したそうです。

建物そのものの歴史を紹介する展示から、伝統工芸、現代アートまで。

旧和辻邸は、歴史的建造物として保存されながら、さまざまな文化に触れられる場所としても活用されているのです。

建物と作品を見守る、友の会サポーターの存在

今回の展示では、会場内で「サポーター」や「スタッフ」と書かれたネームカードを着用した方々の姿も多く見られ、みなさん気さくに声をかけてくださって、丁寧に案内していただいたことも印象に残りました。

馬場さんによると、「サポーター」は鎌倉市川喜多映画記念館の「友の会」の会員から募集されたボランティアの方々。

友の会には約500〜600人の会員が在籍しており、そのうち20〜30人ほどがサポーターとして活動しているそうです。

活動内容は、鎌倉エリアの映画のロケ地を巡るツアーの運営補助や、今回のような特別公開での建物の案内など、さまざま。

一方、「スタッフ」のネームカードを着用していたのは、今回の展示に携わった「漆で器を繕う会」のメンバーの方々でした。

多くの方が会場にいらっしゃったのは、来場者への案内だけでなく、歴史ある建物や展示作品を守るためでもあったようです。

なお、鎌倉市川喜多映画記念館では、映画鑑賞引換券や企画展の無料観覧などの特典がある「友の会」の会員を募集しています。

︎ 鎌倉市川喜多映画記念館｜2026年度友の会のご案内

旧和辻邸の展示をきっかけに、KAMAKURA meetにも

今回の金繕いの展示に関連して、鎌倉・大町のギャラリー「KAMAKURA meet」でも、展示会が開催されていることを知りました。

こちらでは、旧和辻邸での展示を企画した繕工・佐久間年春さんによる作品展「蕎麦猪口百繕」が開催されているとのこと。

せっかくの機会なので、こちらにも足を運んでみました。

実はこの場所、かつて大正時代から100年以上にわたり営業していた「北村牛肉店」があったところです。

緑色のテントが目印で、コロッケやメンチカツ、シウマイなどの手作り惣菜が地元で親しまれていた老舗精肉店。2023年12月に惜しまれながら閉店しました。

近所に住む筆者自身も毎日のようにお世話になっていたお店だけに、閉店後、この場所がどうなるのか気になっていました。

ギャラリーになったとは聞いていたのですが、訪れたのは今回が初めてです。

開催されていたのは、繕工・佐久間年春さんによる「蕎麦猪口百繕 ―17世紀から19世紀の初期伊万里・古伊万里と漆繕い―」。

会期は2026年10月30日（金）から11月9日（月）までです。

展示されているのは、17世紀から19世紀に作られた初期伊万里・古伊万里の蕎麦猪口100点。

佐久間さんによると、「百繕」という名前は、実際に100個の器を繕ったことと、「百」が表す数の多さという2つの意味を重ねた、ご自身による造語なのだそうです。

「さまざまな陶磁器や、異なる種類の器を繕うことで、それぞれから得るものがありました。それは、技術的な訓練というよりも、精神的な学びの方が大きかったように思います。」

さらに、器と向き合う時間について、次のように語っています。

「ものをよく見ること、観察すること、そして、そのものに寄り添うこと。そうすることで、初めて見えてくるものや、感じられることがたくさんあります。

それは、自分自身が見えてくるということなのかもしれません。器と向き合う時間は、同時に自分自身と向き合う時間でもあります。そして、その時間が、今の自分の状態を教えてくれるのです。

器を繕うことを通して、自分自身を知る。」

旧和辻邸では歴史ある日本家屋の陰翳の中で、KAMAKURA meetではギャラリーの空間で、それぞれ漆繕いの作品に触れることができました。

なお、KAMAKURA meetでの展示作品は販売も行われていました。

繕工・佐久間年春さんについて

佐久間年春（さくま としはる）さんは、漆を使って器を修理する「漆繕い」を手がける繕工で、グラフィックデザイナーとしても活動しています。

2011年から漆繕いを始め、2015年にはパリ、2021年にはドイツ・ミュンヘンでも作品を発表。2017〜2018年には横浜美術大学の「修復・保存コース」で講師を務めました。

現在は作品制作や展覧会のほか、鎌倉で「漆で器を繕う」講座も主宰しています。

関連リンク

まとめ｜春と秋の公開で訪れたい、鎌倉の歴史的建造物

佐久間年春さんのプロフィール・作品紹介（filament）佐久間年春さんのInstagram（@urushi_tsukuroi）

太い梁や土間、和室などに、かつての暮らしの面影を残す旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）。

今回の取材では、建物の歴史だけでなく、文化活動の場としての活用や、それを支える方々の存在についても知ることができました。

金繕いの展示では、歴史ある日本家屋と現代の作り手たちの作品がひとつの空間に並び、旧和辻邸の新たな一面に触れる機会となりました。

今後の活用について馬場さんに伺うと、映画に関する展示やイベントは主に記念館で開催しながら、旧和辻邸については、鎌倉にゆかりのある方々の創作活動や作品発表の場として、文化財を守りつつ活用していきたいとのことでした。

また、旧和辻邸での展示やイベントの開催については、団体を対象に相談を受け付けているそうです。ただし、特別共催事業として実施できるのは、「鎌倉市川喜多映画記念館の企画展」「映画」「鎌倉」「市が実施する事業」に関連するテーマに限られます。

旧和辻邸では、例年春と秋に一般公開が行われています。

通常の無料一般公開では見学範囲が土間までとなる一方、今回のような特別公開では、室内に上がって建物を見学できる機会もあります。

また、鎌倉市川喜多映画記念館で開催されるギャラリートークの終了後にも、短時間ながら旧和辻邸を見学できる機会が設けられています。さらに、近隣の鏑木清方記念美術館と連携し、両館の展示解説と旧和辻邸の見学を組み合わせたツアーも開催されています。毎年、あじさいの季節には「あじさいをめぐる展示解説ツアー」、年末年始には「ゆく年くる年の展示解説ツアー」などが行われているそうです。

普段は内部を自由に見学できない建物だからこそ、こうした公開の機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

なお、記念館の開館時間中は敷地内の遊歩道も開放されています。通常は庭園内に立ち入ることはできませんが、遊歩道から旧和辻邸や庭園の景色を眺めることができます。

今後の一般公開や関連イベントについては、鎌倉市川喜多映画記念館の公式サイトをご確認ください。

旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）

名称旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）住所神奈川県鎌倉市雪ノ下2-2-12（鎌倉市川喜多映画記念館敷地内）アクセスJR・江ノ電「鎌倉駅」東口から徒歩約8分公開日春・秋の年2回の一般公開、その他特別公開時※公開日・見学範囲は公式サイトをご確認ください。料金春・秋の通常一般公開は無料※展示会などの特別公開では、観覧料が必要な場合があります。電話番号0467-23-2500（鎌倉市川喜多映画記念館）駐車場なし（公共交通機関の利用を推奨）公式サイト鎌倉市川喜多映画記念館鎌倉市観光協会｜旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）

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