







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAとなったタリック・スクーバル投手の争奪戦に注目が集まっている。再契約を狙うドジャースを含め、複数球団がし烈な争いを展開するとみられるが、その分獲得コストも青天井になるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアは「シカゴ・カブスもスクーバルに関心を示していると報じられているが、ESPNのジェフ・パッサン記者によると、史上最高クラスとなる要求額に応じる意思があるかどうかは不透明だという」としつつ、「カブスは獲得を強く望んでいるが、スクーバルが手にすると予想される契約金額、すなわち3億ドルを大幅に上回り、場合によっては4億ドルを超える可能性もあるような金額で争奪戦に参戦できるかどうかについては、球団内でも懐疑的な見方がある」という同記者の見解を紹介。



続けて、「彼は昨オフにカイル・タッカー外野手が結んだ契約と同様に、契約期間を短くする代わりに平均年俸を高く設定した契約を選ぶ可能性も指摘されている。そうなれば、ドジャースが獲得最有力候補になると考えるべきだろう」と記している。



スクーバル争奪戦は本人がどのような形の契約を望むかによっても大きく左右されそうだが、果たして今後の展開はどうなるだろうか。











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