PSVに所属するMF佐野航大が、8日のエールディヴィジ第12節カンブール戦で1アシストを含む3ゴールに関与する活躍を見せた。

ピーター・ボス監督が率いるオランダの名門は今節、カンブールと敵地で対戦。スフェン・マイナンスのハットトリックなどで5－2と勝利したなか、佐野は4日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズのクラブ・ブルッヘ戦から中3日での試合だったが、公式戦3試合連続のフル出場を果たしている。

さらに、佐野は3ゴールに関与。先制点では中盤で起点となって右サイドへと展開した流れから、2点目では敵陣でボールを狩り取った流れからゴールが生まれた。極め付きは5点目で、後半アディショナルタイムに入っても運動量が落ちなかったファジアーノ岡山の元選手は、広大なスペースが出来た左サイドへと送られたボールに追いつき、ゴール前へとピンポイントクロスを供給。アヨニ・サントスのゴールをアシストしたのだった。

2連勝で首位堅持のPSVの次戦は、21日の第13節NEC戦。佐野にとっては、移籍後初の“古巣対戦”となる。

【スコア】

カンブール 2－5 PSV

【得点者】

0－1 1分 スフェン・マイナンス（PSV）

0－2 15分 スフェン・マイナンス（PSV）

0－3 19分 ルベン・ファン・ボメル（PSV）

1－3 41分 ニッキー・スーレン（カンブール）

2－3 78分 イワン・ヘンストラ（カンブール）

2－4 80分 スフェン・マイナンス（PSV）

2－5 90＋2分 アヨニ・サントス（PSV）

【圧巻】後半ATに猛ダッシュからのアシストを記録した佐野航大