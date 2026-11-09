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MLB Japanは8日、公式Xを更新。みずほPayPayドーム福岡で開催された「MLBx: Fukuoka」に参加した藤浪晋太郎投手の豪快なホームラン映像を公開した。



同イベントは、MLBが主催する3対3形式の新たな野球イベント。3人1組の計4チームが参加し、ホームランや守備による得点を競い合った。



藤浪は2023年に在籍したボルチモア・オリオールズのユニホームを着用し、アダム・ジョーンズ氏、杉谷拳士氏と同じチームで出場。



マウンド後方に設置された特設打席から豪快な打球を連発。自身の打席で11本、代打で2本の計13本の柵越えを記録したが、チームは松坂大輔氏らを擁するレッドソックスチームに敗れ、初戦敗退となった。



藤浪は2012年ドラフト1位で阪神タイガースに入団。2023年にメジャーリーグへ移籍し、アスレチックス、オリオールズなどでプレーした。その後、2025年途中に横浜DeNAベイスターズへ加入し、日本球界に復帰した。



しかし、2026年シーズンは一軍で3試合の登板にとどまり、同年9月に来季の契約を結ばないことを通告された。現役続行を希望しているが、来季の所属先は決まっていない。





























【動画】投手とは思えぬ豪快弾！ 藤浪晋太郎がMLBイベントで柵越えアーチ披露



MLB Japanの公式Xより





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#MLBxFukuoka で

藤浪晋太郎選手が魅せた！

柵越え豪快弾がコチラ⚾️💥

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@MLBXofficial https://t.co/UE3jwt59MK

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【了】