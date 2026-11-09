シカゴ・カブスからFAとなっている鈴木誠也外野手(32)に注目が集まっている。現地時間8日、MLB公式のマックス・ラルフ記者が『オールスター出場歴こそないが、鈴木はFA市場で最高の打者かもしれない』と題した記事を投稿した。

同記者は第一に、「カブスに在籍していた5年間で、球界屈指の安定感を持つ打者の一人となった」と紹介。鈴木は2023年から4年連続で「20本塁打・70打点・OPS.800以上」をクリア。2022年のデビュー以降は、WRC+(打撃による得点創出力を示す指標)で「128」を記録し、同期間のMLB全体で23位タイに位置している。

また、今季は優れた選球眼を発揮し、自己最多の81四球、四球率10.9%をマーク。守備指標のFRV、DRSはいずれもナ・リーグ右翼手でトップの数字を残し、自己最多の8補殺。渡米後初めてゴールドグラブ賞の最終候補に選出されるなど、守備面でも大きな改善を見せた。

さらに、今オフのFA市場では右打ちの強打者が比較的少ないことも、鈴木の価値を高める要因として指摘。佐藤輝明やジャズ・チザムJr.、ルイス・アラエスらが左打ちの一方、右打ちではランディ・アロザレーナが比較対象となる。鈴木は1歳上であるものの、通算OPS.823はアロザレーナの.792を上回っている。

今季の鈴木はWBCでの右膝負傷により今季開幕に出遅れたものの、143試合で打率.270、26本塁打、86打点、OPS.841を記録。現在はカブスから単年2315万ドルのクオリファイング・オファーを提示されており、これを拒否すると正式にFA市場へ出る。