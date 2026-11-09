「ホームランも30本以上打って、ホームラン王を獲りたいです」

今から8年前の12月4日に行われた新入団選手発表会で意気込んだ青年こそ、今季38本塁打を放ち、ホンモノの長距離砲に成長した山口航輝の言葉だ。

プロ入りから毎年のように30本塁打を目標に掲げてきた男は、“有言実行”で自身初の大台突破に「嬉しいです」と一言。球団の日本人選手では1986年に落合博満氏が50本塁打を放って以来、シーズン30本塁打放った選手が現れなかった中で、40年ぶりの快挙達成となった。

山口は9月22日のオリックス戦で3打席連続本塁打を放つなど、同年年にチームトップの16本塁打を放ち、昨季は8月にパ・リーグタイ記録となる4打数連続本塁打を放った。インパクトのある本塁打を放ち、シーズンのどこかで本塁打を量産することはあったが、“継続的”に打ち続けることが課題だった。

昨年の契約更改交渉後の会見で、シーズン通して本塁打を打ち続けるために必要なことについて「気持ちの面とかも大事になってくるのかなと思います。打ってる時はみんなそうだと思うんですけど、打ってる時は打てるんじゃないかと思うので、どこかで力みがあったり、どこかでやらなきゃいけないところを考えてしまう時はなかなかいい結果が出ないと思うので、いかに冷静に打席に立てるかが大事になってくるかと思いますし、あとは練習するだけかなと思います」と自己分析した。

“気持ち”、“切り替え”の部分では、総合格闘家のヒロヤさんに会った際に、切り替え方について質問したという。そこで、ヒロヤさんから“人間誰もが落ち込むもの。その後の行動でどうしていくかというのが大事になるぞ！”とアドバイスをもらったそうだ。

1月の自主トレはZOZOマリンスタジアムなどでハードなトレーニングを行ってきた。2月の都城キャンプは「怪我なくいい感じに終えられたので、良かったです」と振り返り、「長打を打ちたいと思っていますし、狙うんじゃなくて、コンスタントに打ち続けることが必要だと思います。ファーストだけではない可能性もあるので、どっちも準備しながら。まずは打つ方でアピールしないといけないと思います」と意気込んだ。

「悔いのないように1日1日過ごすことが僕の立場では大事になってくると思うので、試合に向けた準備を100％して、その中で結果を残せればいいかなと思います」と決意を述べ、対外試合に突入した。2月15日のヤクルトとの練習試合では、0－1の9回無死走者なしの第4打席、荘司宏太が1ボールから投じた2球目のストレートを打った瞬間にそれとわかる、レフトへ特大の一発を放つと、2月22日の韓国・ハンファとの練習試合では3安打4打点の大暴れ。オープン戦が始まってからも3月5日の楽天戦で2安打1打点と開幕にアピールを続けていた。

3月14日の取材で山口は「良かったり、悪かったりかなって、はい」とポツリ。3月7日の日本ハム戦で、0－0の2回無死走者なしの第1打席、浅利太門が1ボールから投じた2球目の140キロカットボールを右中間に破る二塁打が良かったことを伝えると、「キャンプでやってきたことを続けながらできている。本当に試合で結果を残すだけかなと思います」と覚悟を示した。

開幕一軍を掴みとり、4月3日のソフトバンク戦では4番・ファーストでスタメン出場したが、4月19日に一軍登録抹消。二軍降格後、15試合に出場して、打率.300、3本塁打、6打点と結果を残していた中で、同学年の藤原恭大が故障で負傷離脱。藤原に代わって、山口が5月12日に一軍の舞台に帰ってきた。

早速バットでアピールする。同日の日本ハム戦、『6番・レフト』でスタメン出場すると、0－0の2回二死走者なしの第1打席、伊藤大海が1ボール1ストライクから投じた3球目の151キロストレートをレフト前に弾き返し、再昇格後初打席で“H”ランプを灯した。

翌13日の日本ハム戦、0－4の7回一死二塁の第3打席、「入るとは思わなかったんですが良かったです。嬉しいです。結果が出て本当に嬉しいです」と、福島蓮が2ボール1ストライクから投じた4球目のストレートをレフトスタンド最前列に突き刺す今季第1号2ラン。

5月20日の西武戦、0－0の2回無死走者なしの第1打席、「先制することが出来て良かったです」と菅井信也が1ボール2ストライクから投じた7球目のスライダーを第2号ソロ。5月22日の楽天戦、「完璧でした！マスノスケのおかげです。昨日、鈴木昭汰さんに連れて行ってもらったお寿司屋さんでいただきました！」と、1－1の5回一死走者なしの第2打席、柴田大地が1ボールから投じた151キロのストレートをレフトスタンドホームランラグーンに決勝の第3号ソロ。

さらに翌日23日の楽天戦で3試合連続となるソロを放つと、24日の楽天戦、4－8の9回無死走者なしの第5打席、藤平尚真が2ボール2ストライクから投じた6球目の152キロストレートを左中間スタンドに4試合連続となる第5号ソロ。同試合は1試合に4安打の固め打ちの離れ技を見せた。

交流戦が始まってからも、5月27日の広島戦、「1、2打席目と感じ良く打てていましたが、塁に出ることが出来なかったので、この打席は先頭として塁に出ることを考えていました。それが良い結果になり良かったです」と、0－2の6回無死走者なしの第3打席、森翔平が1ボール1ストライクから投じたスライダーをポール際に第6号ソロを放った。

藤原の故障離脱でまわってきたチャンスに結果で応えた。5月31日の阪神戦、2－2の8回一死一、二塁の第3打席、モレッタが1ボール2ストライクから投じた5球目の外角134キロのスライダーを右中間に破る決勝の2点適時打を放てば、6月14日のDeNA戦、2－2の5回二死満塁の第3打席、坂本裕哉が1ボール2ストライクから投じた4球目のチェンジアップを「気持ちだけです」と決勝の2点適時打と“ここぞ！”の場面で勝負強さを発揮。

6月21日の楽天戦、0－1の初回、佐藤都志也の適時打で同点に追いつきなお、二死一、三塁の第1打席、「チャンスだったので良かったです。頑張って走ってくれた都志也さん（佐藤）のおかげかな」と藤井聖が2ボール1ストライクから投じた4球目のストレートをライトオーバーの2点適時二塁打。3－2の3回一死一、三塁の第2打席は、内星龍が1ボールから投じた148キロのストレートをライトへ犠飛。

同点に追いつかれた直後の4－4の8回無死一塁の第4打席、加治屋蓮が1ボールから投じた2球目のフォークを“山口らしい”弾丸ライナーでレフトスタンドに放り込んだ。これが山口にとって3年ぶりの二桁10号本塁打となった。

試合前練習後の取材では打撃の状態について「普通です」と話していたが、試合後のヒーローインタビューでは「バッティングは良いと思います」と力を込めた。

◆ 課題のストレートを弾き返す

課題にしていた150キロを超えるストレートもしっかりと弾き返した。6月12日のDeNA戦、0－0の2回一死走者なしの第1打席、入江大生が2ボール2ストライクから投じた5球目の153キロストレートをバックスクリーンに第8号ソロを放てば、6月14日のDeNA戦では1－1の4回一死走者なしの第2打席、尾形崇斗が2ストライクから投じた3球目の156キロストレートを右中間に破る二塁打を放つなど、強いストレートに対し力負けしなくなった。

その理由について訊くと、山口は「構えを変えていい感じに無駄な動きがなく、無駄な力を使うことなく振れているかなと思います」と話し、「課題だったので、そこをしっかり打てているからこそ、率が残せていると思います」と説明した。

栗原健太打撃コーチも山口の打撃について「まっすぐは今年に関しては弾けるようになっているので、本当にそれが成長かなと思います」と評価し、「元々変化球、半速球を打つのは上手だった。まっすぐを打てるようになって幅が広がったし、打席の中でも余裕があるんじゃないですかね」と続けた。

山口は1月の自主トレでメンタルの部分で“切り替え”について話していたが、シーズンが始まってからは「そこはちゃんとできているかなと思います。マイナスな方向に向かないようにプラスな方向に向かうようにやっています」と、日々前向きに野球と向き合っている。

「今のところ（バッティングに）つながっているんじゃないかなと思います」と、メンタルをしっかりとコントロールできていることも、好結果に結びついている要因の1つと言えそうだ。

メンタルもそうだが、全体練習前には黙々と三塁ベンチ方向からレフトポール際に向かってロングティーを行うなど、結果を残すための準備も欠かさず取り組んだ。“速いストレート”を弾き返せるようになり、メンタルの切り替えもでき、逞しくなった。これまでは好不調の波が大きいことが課題だったが、5月12月に再昇格してから1ヶ月以上、安定した打撃を披露。“期待の長距離砲”から“ホンモノの長距離砲”に近づきつつある中、7月以降はさらに勢いが加速した。

◆ 7月の時点でシーズン自己最多本塁打

7月に入ってからも7月上旬は本塁打が出ない時期はあったものの、安打と四球を選びしっかり出塁。15日の西武戦で6月30日の楽天戦以来となる一発を放つと、7月20日のソフトバンク戦から3試合連続本塁打。7月22日の楽天戦で15本目のアーチを描き、目標の30本塁打の半分に到達。

「あんまり気にせずに。試合に出て、やるべきことはやれているかなと思うので、ホームランだけが貢献じゃないので、ずっと出た試合で打って貢献できたらなと思います」

7月24日のオリックス戦で、0－0の初回一死走者なしの第1打席、寺西が2ボール2ストライクから投じた149キロのストレートを打った瞬間にそれとわかる、レフトスタンドへシーズン自己最多タイに並ぶ第16号ソロを放つと、7月26日のオリックス戦、0－0の初回一死走者なしの第1打席、「狙い通りにいい形で打つことができました」と九里亜蓮が3ボール2ストライクから投じた6球目のチェンジアップをレフトスタンド上段に第17号ソロ。あっという間にシーズン自己最多本塁打を更新した。

◆量産体制

「自分の思い通りにうまくいった月になったなと思います」

8月は量産体制に入る。8月11日のソフトバンク戦で自身初のシーズン20本塁打に到達すると、8月18日の楽天戦から8月21日の日本ハム戦にかけて4試合連続本塁打。8月26日のソフトバンク戦、サヨナラ本塁打で井上さんのシーズン24本塁打に並ぶと、8月27日のソフトバンク戦で「晴哉さん（井上）の本数を抜くことができて、初芝さんに追いつけたということで、次は落合さんの本数を目指して頑張ります」とZOZOマリン移転後、日本人最多タイとなるシーズン25本塁打をクリアした。

8月28日の日本ハム戦で、ZOZOマリン移転後日本人シーズン最多本塁打となる第26号。8月は月間10本塁打を放ち、月間MVPを獲得。８月のパ・リーグNo.1のバッターになった。

「選ばれるとはあんまり思っていなかったので、嬉しく思いますし、これを続けていければ、そういうタイトルとかも見えてくると思う。一時期だけではなくて、継続できるようにしたいと思います」

9月に入ってからも、8日の楽天戦、2－2の9回一死一、二塁の第5打席、西口直人が2ボール1ストライクから投じた4球目の146キロストレートをセンターオーバーの適時二塁打で今季3度目のサヨナラ打。

15日の日本ハム戦、6回に第29号2ランを放つと、6－6の9回無死走者なしの第5打席、柳川大晟が2ボール1ストライクから投じた4球目のストレートを左中間スタンドに決勝ソロ。これが山口にとって、自身初のシーズン30本塁打達成となった。「この世界に入ってきて僕の夢だったので、達成できてよかったです」と笑顔を見せ、「30本までもうちょっとと言うところで変に自分の中でプレッシャーがあったので早めに達成できてよかったですし、まだまだ調子を上げていければホームラン王を狙えると思うので、そこまで目指して頑張りたいと思います」と決意。

1番で出場した9月17日の楽天戦、0－0の初回無死走者なしの第1打席、「いつかのフェニックスリーグ以来の先頭打者ホームランですね。元気（石垣）が頑張って、その良い流れをもらいました」と、古謝樹が投じた初球のストレートをレフトへプロ初の先頭打者本塁打。9月22日のオリックス戦で、「良い感じに打てました。入るとは思いませんでしたし入ったことには気づいていませんでした。試合に負けてしまったことは本当に悔しいですけど、ホームランはめっちゃ嬉しいです」と、3－6の9回二死走者なしの第5打席、マチャドの初球をバックスクリーンに第32号ソロ。

唐川侑己の引退試合となった10月3日のソフトバンク戦、「勝てて良かったです。唐川さんを良い形で送り出せたと思います！」1－1の9回無死走者なしの第4打席、松本裕樹が投じた初球の155キロストレートをバックスクリーンに第35号サヨナラ本塁打。

10月4日の楽天戦、「うまく打てました。千葉ロッテマリーンズの（本塁打数）トップに立つことができました！もっと更新します。頑張ります！」と、0－1の4回無死一塁の第2打席、早川隆久が2ボール2ストライクから投じたインコースの140キロカットボールをレフトへクルッと回って第36号ソロ。これがZOZOマリン移転後シーズン最多本塁打、並びにZOZOマリンシーズン最多の19本目の本塁打となった。

最終的には38本まで本塁打を伸ばし、シーズン最終盤は1番や2番の打順で出場して規定打席にも到達。8年目の今季は113試合に出場して、打率.277、38本塁打、81打点、OPS.931、得点圏打率.329とホンモノの長距離砲となった。

藤原の故障で巡ってきた昇格のチャンスをモノにし、掴み取ったことに価値がある。「価値があるかないかは人の怪我なので、そうとは言えないですけど、チャンスは掴めたかなと思います」

今季はストレートを弾き返せるようになったことに加え、ボールの見極めもでき、6月14日のDeNA戦から8月2日の日本ハム戦にかけて27試合連続出塁するなど、確実性も向上した。「今までにない良いシーズンになったし、色々不調もあったけど、不調が小さくできたのも良かったです」

さらに、3打席目以降の打率は.320（206－66）、本塁打は22と打席内での修正力が上がった。「それもありますね。いろんな引き出しを持っていたので、その引き出しを出せてかなと思います」と振り返る。

栗原打撃コーチは「全部タイミング、スイングもコンパクトにシンプルになったなと一番思っていますね。去年まででしたら、スイングが大きいと言いますか、スイング時間が長いのでボールの見極めという点でもボール球を振っている確率が高かったと思うんですね、去年は。今年は見極めが格段に良くなっている。甘いボールを仕留めるというのができていたので、ああいう数になったと思うんですよ。ものすごく成長しているなと思います」と手放しで褒めた。

山口は12日からの『ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026』の日本代表選出され、戦いはまだ終わらない。侍ジャパンの監督は18年から5年間ロッテで指揮をとった井口資仁監督。山口も19年から4年間一緒にプレーしている。「一緒にできるのは嬉しいです」と楽しみにしている。2026年最後となる戦いを、いい形で締めくくりたい。

取材・文＝岩下雄太