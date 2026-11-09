プレミアリーグ第10節が8日に行われ、イプスウィッチとボーンマスが対戦した。

昇格組のイプスウィッチはここまで3勝2分4敗という成績を収め、前節終了時点で14位に位置。今夏に加入した日本代表FW前田大然は9試合すべてに出場し、そのうち5試合ではスタメンに名を連ねて1ゴールを記録している。リーグ戦3連勝中、公式戦では7連勝中と絶好調のボーンマスをホームに迎える今節は右ウイング（WG）でスタメンに名を連ねた。

開始早々の5分、イプスウィッチの後方でのボール保持に対してボーンマスはじわりじわりとプレスをかける。バックパスを受けたGKクリスチャン・ウォルトンにエヴァニウソンが猛然と詰め寄ると、そのままボールを奪い去ってネットを揺らした。幸先良く先制すると、13分にはピッチ中央でルーズボールを拾ったアダム・スミスが力強い突破から際どいシュートを放つなど、追加点のチャンスを作る。

前田はボックス内右へ抜け出しての際どいクロスや、素早いプレスでのボール奪取など随所で見せ場を作るが、イプスウィッチとしては目立ったチャンスを作れず。前半はボーンマスの1点リードで終了した。

後半のキックオフ直後、敵陣左サイドで相手のバックパスをカットしたエヴァニウソンがそのまま持ち上がり、マイナスへの折り返しがマーカス・タヴァーニアーの元へ。フィニッシュまで持ち込めなかったが、こぼれ球を拾ったライアン・クリスティーがシュートを放つと、これがネットを揺らしてボーンマスに追加点。イプスウィッチはまたもやミスから失点を喫してしまう。

フレッシュな選手を投入しつつ反撃を試みるイプスウィッチ。前田は65分にアブドゥル・ファタウとの交代でピッチを去った。迎えた72分、敵陣ボックス内へ走り込んだアブドゥル・ワッタラが倒されPKを獲得すると、これをジャック・クラークが決めて1点差とする。しかし、9分間のアディショナルタイム含めて同点ゴールは奪えず、試合は1－2で終了した。

次節は21日に行われ、イプスウィッチはアウェイでトッテナム・ホットスパー、ボーンマスはホームでノッティンガム・フォレストと対戦する。

【スコア】

イプスウィッチ 1－2 ボーンマス

【得点者】

0－1 5分 エヴァニウソン（ボーンマス）

0－2 46分 ライアン・クリスティー（ボーンマス）

1－2 73分 ジャック・クラーク（PK／イプスウィッチ）

【ハイライト動画】イプスウィッチはミスが響き敗戦