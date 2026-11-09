現役プロ野球選手100人が選ぶ“本当のNo.1”――フジテレビ系スポーツニュース番組『すぽると!』(毎週日曜23:45～)の名物企画「プロ野球100人分の1位」が、8日からスタートした。今年は放送時期を日本シリーズ直後に前倒しし、12球団との初の記念コラボグッズも展開するなどパワーアップしている。

この長寿企画は、単なる人気投票でも、成績によるランキングでもない。実際に対戦しているプロ野球選手だからこそ分かる、数字には表れない技術や魅力を浮かび上がらせてきた。今回で16回目を迎える企画の面白さは、どこにあるのか。そして、初のグッズ展開にはどのような狙いがあるのか。番組の総合演出を務めるフジテレビの柿沼陽亮氏に、話を聞いた――。

わずか4試合登板でも1位に プロが見抜く“一球のすごさ”

「プロ野球100人分の1位」は、現役プロ野球選手100人にアンケートを行い、選手同士が認める各部門のNo.1を決定する年に一度の名物企画。今年も「直球」「変化球」「打撃」「守備」「走塁」の全5部門で、一流選手たちが選ぶスペシャリストを発表していく。

「プロ野球100人分の1位」が長年支持されてきた理由について、柿沼氏は「各球団との信頼関係の中でできている企画ですし、視聴者の皆さんにも“ここを見れば、芯を捉えた情報が見られる”という信頼感があると思います」と分析する。

その信頼を裏付けるのが、投票する選手たちの本気度だ。企画はルーキーからベテランまで広く知られており、どの選手も真剣に回答してくれるといい、「ちゃんとプロならではの感覚的なことを話してくださるのが、すごくうれしいですね」と語る。

ファンや記者ではなく、実際に戦うプロ選手だからこその結果として挙げるのが、2025年の「直球」部門で1位に選ばれたオリックス・山下舜平大投手。柿沼氏は「実はこの年は4試合しか登板していないんです。これまではシーズンを通して投げ続けた人が入ってくることが多かったので、驚きました」と振り返る。

選手たちが評価したのは、年間の登板数や勝利数だけでは測れない、ボールそのもののすごさだった。

「一瞬の違和感に、プロは気づくんです。打席に立って一球見ただけでも、“この人は違う”と分かるのは、やっぱりプロならではだと思いました」

選手100人の選定だけで2週間 12球団との信頼が支える取材

この企画を支えるのは、地道な取材の積み重ねだ。投票を依頼する100人を選ぶ段階から、制作陣は時間をかけて検討する。単に有名な選手を集めるわけではなく、捕手、投手、内野手、外野手をバランスよく選び、シーズンを通じて多くの選手と対戦した経験があるかどうかも考慮しているという。

「基本的にはスタメンで出場している選手や、先発ローテーションに入っているピッチャーが中心になりますが、いろいろなポジションからの意見が欲しいので、どの選手が最も適任なのかを考えながらリストアップします。そこだけでも、2週間ぐらい“ああでもない、こうでもない”と検討しているんです」

今年は例年より約1カ月早い11月に放送を開始するため、取材のスケジュールも大幅に前倒しした。準備は夏前から始まり、12球団と調整を重ねながら、シーズン終盤を中心に選手への取材を進めた。

「今年の1位を選んでもらう企画なので、あまり早い時期に聞くと醍醐味がずれてしまう」という狙いからの前倒しに、球団側も協力。ここで改めて重要になるのが、各球団との信頼関係だ。

かつて地上波放送されていた『プロ野球ニュース』の時代から長年、各球団と向き合ってきたフジテレビ。その蓄積が現役選手100人への大規模な取材を可能にしているといい、「フジテレビのスポーツニュースだから、この企画に協力しますよ、という関係性があると思います」と実感を語る。

『プロ野球ニュース』は、巨人戦を中心にプロ野球が報じられていた時代から、パ・リーグを含む12球団の試合を丁寧に伝えてきた番組。この「見えないところをいかに可視化していくか」という精神が、「プロ野球100人分の1位」に宿っている。